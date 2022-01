Przemawiając na wirtualnym szczycie sojuszu wojskowego ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), którego członków - w tym m.in. Rosję - Tokajew wezwał w ubiegłym tygodniu na pomoc w związku z gwałtownymi protestami, które opanowały kraj, Tokajew ogłosił, że w Kazachstanie "przywrócono porządek".

Reklama

Prezydent dodał jednak, że w kraju wciąż trwa poszukiwanie "terrorystów", którzy mieli stać za protestami.



- Pod płaszczykiem spontanicznych protestów, rozlała się fala zamieszek... Jest jasne, że głównym celem było podważenie konstytucyjnego porządku i przejęcie władzy. Mówimy o próbie zamachu stanu - stwierdził Tokajew.



Na początku ubiegłego tygodnia w Kazachstanie doszło do gwałtownych protestów po gwałtownej podwyżce cen skroplonego gazu (LPG), szeroko stosowanego jako paliwo do samochodów w Kazachstanie. Demonstracje doprowadziły do odwołania przez prezydenta premiera, a także wycofania się władz z podwyżki. Gdy to nie uspokoiło nastrojów, wówczas Tokajew poprosił o pomoc sojuszników z ODKB. Niemal natychmiast żołnierzy do Kazachstanu wysłały Rosja i Białoruś.

"Według wstępnych informacji wśród agresorów były osoby, które miały doświadczenia z rejonów działań wojennych, zdobyte w szeregach radykalnych grup islamskich" Komunikat MSZ Kazachstanu

Reklama

- Główne uderzenie zostało skierowane w Ałmaty. Upadek tego miasta doprowadziłby do przejęcia gęsto zaludnionego południa, a potem całego kraju - mówił Tokajew w czasie szczytu ODKB. - Potem chcieli zająć stolicę - dodał.



Prezydent Kazachstanu mówił, że w kraju trwa obecnie zakrojona na szeroką skalę operacja antyterrorystyczna, która "wkrótce się zakończy", podobnie jak misja ODKB w Kazachstanie. Według Tokajewa w kraju przebywa obecnie 2 030 żołnierzy i 250 jednostek sprzętu państw ODKB.

Czytaj więcej Polityka W Kazachstanie koniec rewolucji, początek dyplomatycznych sporów Tygodniowe demonstracje zakończyły się falą represji. Nikt dokładnie nie wie ile osób zginęło w ulicznych starciach.

Tokajew zapowiedział, że wkrótce dostarczy międzynarodowej opinii publicznej dokładnych informacji na temat tego, co stało się w Kazachstanie.

Wcześniej MSZ Kazachstanu wydał oświadczenie, w którym czytamy, że "Kazachstan doświadczył zbrojnej agresji ze strony grup terrorystycznych wyszkolonych za granicą, których działania były skoordynowane". "Według wstępnych informacji wśród agresorów były osoby, które miały doświadczenia z rejonów działań wojennych, zdobyte w szeregach radykalnych grup islamskich" - głosi oświadczenie.