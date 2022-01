Szef "Wiadomości" TVP: Mail wpadł do spamu lub to po prostu fejk

Jarosław Olechowski nie przypomina sobie, by 27 września 2018 roku dotarł do niego mail od Mariusza Chłopika. Tego samego dnia w materiale "Wiadomości" TVP wykorzystano pomysły, które do redakcji miał podesłać współpracownik premiera Morawieckiego.