- W interesie Koalicji Obywatelskiej są oczywiście jak najszybsze wybory. Widzimy jak na naszych oczach rozpada się rządzenie Polską przez PiS - mówił polityk PO.

- Przedstawiamy recepty już od dłuższego czasu - i na COVID, i na inflację, i na różne zjawiska. Oczywiście nie znamy prawdziwego stanu państwa, natomiast to, co widać gołym okiem pokazuje dramatyczny stan państwa, uwiąd rządzenia - ocenił wiceprzewodniczący Platformy.



- Porażka programu szczepień - to jest coś dramatycznego, że rząd to całkowicie odpuścił - stwierdził Siemoniak. Polityk PO zarzucił PiS-owi, że ten nie skierował do Polaków ulotek zachęcających do szczepień, a prezydent i premier nie wystąpili z orędziami zachęcającymi do szczepienia się. - Nie widać żadnej refleksji, potrzeby dramatycznych działań - dodał w kontekście sposobu, w jaki rząd walczy z epidemią koronawirusa.

- Tak niski stopień wyszczepienia nie wynika z tego, że 40 proc. Polaków jest przeciwne szczepieniom. Bardzo wielu nie potrafi się w tym świecie poruszać, ma kawał drogi do ośrodka, nie ma internetowego konta pacjenta. Tam, szczególnie w Polsce wschodniej, powinna ruszyć intensywna kampania - mówił polityk.

Jednocześnie Siemoniak stwierdził, że obowiązek szczepień w Polsce byłby przeciwskuteczny. Zamiast tego proponował szersze stosowanie paszportów covidowych w Polsce jako warunku dostępu do określonych miejsc publicznych.

W kinach jest zakaz spożywania prażonej kukurydzy, a kina sprzedają je w papierowych torebkach, ludzie jedzą na sali, bez masek Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO

- My nawet tych ograniczeń skromnych, które zostały wprowadzone, nie egzekwujemy. W kinach jest zakaz spożywania prażonej kukurydzy, a kina sprzedają je w papierowych torebkach, ludzie jedzą na sali, bez masek. Jeżdżę pociągami, wiele osób nie ma tam masek - mówił.

- Jestem zdziwiony, że premier Morawiecki tak do tego podchodzi. Rozliczy go historia i Polacy. Będzie premierem od koronawirusa, odpowiedzialnym za tę tragedię, która się rozgrywa - podsumował.