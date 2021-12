Paweł Kukiz odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Wiem, że mogę być podsłuchiwany"

"Co do Pańskich obaw o możliwość szantażowania mnie, to uspokoję Pana - po pierwsze, nikt nigdy mnie nie szantażował a po drugie, nawet gdyby ktoś zechciał, to nie ma czym" - odpowiedział Paweł Kukiz na wypowiedź Donalda Tuska.