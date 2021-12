Broń jest takim samym narzędziem, jak każde inne, np. nóż, który można użyć do krojenia chleba ale można go też użyć do dźgnięcia kogoś. Większość ludzi ma w domu nóż ale z tego powodu nie lata i nie morduje sąsiadów czy przypadkowo spotkanych ludzi na ulicy, którzy krzywo na nich spojrzeli. Pistolet sam nikogo nie zastrzeli - mówił w programie „Rzecz o prawie” Dariusz Chlastawa, kolekcjoner broni, pasjonat strzelectwa.