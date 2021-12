„Chronimy rodziny, obniżamy podatki" – tak nazywa się zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna KPRM dotycząca tarczy antyinflacyjnej. Jej start zbiega się z rozpoczęciem przerwy świąteczno-noworocznej oraz w podkreślanej przez polityków PiS inauguracji działania samej tarczy, np. obniżkach cen paliwa. Kampania ma potrwać do 31 stycznia przyszłego roku.

650 billboardów

– To wszystko jest przygotowane bezpośrednio wokół tematów nośnych dla PiS, czyli np. kwestii wsparcia dla rodzin. Działania rządu mają też być jednym z tematów przy świątecznych stołach. Dlatego w kampanii działania antyinflacyjne są pokazane przez pryzmat rodziny. Widać to w spotach i kreacjach internetowych – mówi nam osoba zbliżona do rządu.

Kampania to również ponad 650 billboardów w całym kraju, reklamy w internecie, w telewizji, prasie oraz w radiu. Przesłanie dotyczące cen paliw i energii to również temat kampanii informacyjnych spółek Skarbu Państwa, co jest koordynowane z działaniami KPRM.

Jak PiS ocenia nastroje społeczne w perspektywie najbliższych tygodni? – Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyniosą efekty w Nowym Roku – kwituje nasz rozmówca z PiS. I zauważa, że chociaż oceny sytuacji społeczno-gospodarczej spadały przez jesień, to Nowy Rok daje przynajmniej szansę na odbicie. I to zarówno w kontekście tarczy, jak i towarzyszącej jej kampanii informacyjnej.

Rząd od kilku tygodni podkreśla też, że za wysokie ceny odpowiada m.in. system handlu emisjami ETS oraz inne uwarunkowania, a inflacja jest wysoka we wszystkich krajach europejskich i nie tylko. – Kto przyjął ETS? Platforma Obywatelska. PO równa się dzisiejsza inflacja – przekonywał niedawno z sejmowej mównicy premier Mateusz Morawiecki.

PiS = drożyzna

Politycy Platformy Obywatelskiej, z którymi rozmawialiśmy, zauważają, że jeszcze przed startem kampanii rządowej dotyczącej tarczy ich formacja wystartowała z własną akcją pod hasłem „PiS = drożyzna". I to również zakrojoną na dużą skalę. Politycy PO pojawili się z charakterystycznymi czerwonymi transparentami w Sejmie, odpowiedni napis wyświetlono też na fasadzie siedziby PiS na Nowogrodzkiej.

Jak donosił w ubiegłym tygodniu portal interia.pl, PO w ramach tej akcji przygotowała 30 samochodów z mobilnymi billboardami, które mają dotrzeć do blisko 200 miejscowości w całej Polsce, również do tych mniejszych, i do ludzi, którzy mniej interesują się polityką.

Politycy opozycji przekonują też, że tym razem nie dali się zaskoczyć, jeśli chodzi o propozycje merytoryczne. Współpracownicy Szymona Hołowni zwracają np. uwagę na pomysły z tzw. piątki Hołowni, przedstawionej jeszcze w październiku.

Swoje propozycje prezentowała też: Lewica, PSL, Platforma i Konfederacja.

Opozycja po cichu liczy też na to, że największe polityczne straty w wyniku inflacji i podwyżek PiS dopiero zacznie ponosić w przyszłym roku.