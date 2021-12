Piecha skomentował projekt ustawy ws. nadania uprawnień pracodawcom do weryfikacji szczepień swoim pracownikom.

- Mamy około 500-600 zgonów dziennie, więc musimy zareagować. Mimo tego, że ta propozycja wzbudziła ogromne emocje społeczne, musimy postępować radykalnie. Mamy już doświadczenie, więc wiemy jakie sposoby możemy zastosować. Szczepionka chroni nas przed ciężkim zachorowaniem na koronawirusa 80-90 proc silnej, niż każde inne działanie. Ta ustawa nie wprowadza obowiązkowych szczepień - pracodawca będzie miał obowiązek testowania pracowników. Testy będą bezpłatne i zastąpią certyfikaty covidowe. W przypadku, kiedy pracownik będzie w pełni zaszczepiony, test będzie można zastąpić certyfikatem covidowym lub certyfikatem ozdrowieńca - wyjaśnił lekarz.

Osoba niezaszczepiona będzie musiała być raczej gotowa na to, że dwa razy na tydzień będzie miała pobierany profesjonalny wymaz z nosa, na obecność koronawirusa, to nie jest przyjemne Bolesław Piecha, poseł PiS-u, lekarz

Poseł został następnie zapytany czy w następstwie tej ustawy osoby niezaszczepione mogą stracić pracę.

- Nie sądzę, by taka osoba mogła się tego obawiać. Osoba niezaszczepiona będzie musiała być raczej gotowa na to, że dwa razy na tydzień będzie miała pobierany profesjonalny wymaz z nosa, na obecność koronawirusa, to nie jest przyjemne. Myślę, że ta ustawa zachęci ludzi do szczepień - stwierdził polityk.

Piecha odniósł się także do szczepień przeciwko COVID-19, dla najmłodszej grupy wiekowej.

- Mamy przypadki, gdy dzieci trafiają do szpitala, a czasami nawet umierają. Te szczepienia (dla dzieci 5-11 lat - red.) są z użyciem specjalnej dawki, tzw. dawki pediatrycznej. Zawiera ona mniej więcej 1/3 dawki dla dorosłego. Szczepienie nie będzie obowiązkowe, ale cieszę się, że je wprowadzono i apeluję do rodziców, żeby spojrzeli na nie przychylnie. Wiemy, że jednym z najważniejszych punktów, który powoduje rozprzestrzenianie się koronawirusa, są szkoły i przedszkola. Jeżeli podniesiemy odporność naszego najmłodszego pokolenia, to będziemy w stanie ograniczać tę emisję - przekonywał poseł.