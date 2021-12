Jak ogłaszał minister zdrowia Adam Niedzielski, od 15 grudnia w Polsce obowiązywać będą nowe obostrzenia, czyli ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzane w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. M.in. do 30 proc. obniżone będą limity dotyczące obłożenia w restauracjach, barach i hotelach, a także w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być przeprowadzone wyłącznie wobec osób zaszczepionych na COVID-19, co ma być zweryfikowane przez danego przedsiębiorcę.

Reklama

We wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o uwagi przedsiębiorców, którzy podnoszą, że nie ma przepisów, które dawałyby im narzędzia do sprawdzania paszportów covidowych.

- Nie do końca tak jest, że nie ma żadnych przepisów, które pozwalają na weryfikację, bo już od kilku miesięcy pewne limity obowiązywały w placówkach gastronomicznych czy np. w hotelach. Zgodnie z przepisami wykonawczymi, regulaminami chociażby, była możliwość i jest możliwość weryfikacji tego, czy ktoś jest zaszczepiony (na COVID-19 - red.) i nie podlega tym limitom, czy nie jest zaszczepiony i podlega tym limitom, aczkolwiek jak jest niezaszczepiony i mieści się w limitach, to również może być uczestnikiem życia gospodarczego, może spokojnie korzystać z usług w restauracji, hotelu czy w innych miejscach - odparł szef rządu.

Czytaj więcej Polityka Siarkowska o obostrzeniach wprowadzanych rozporządzeniem: Bezprawne Projekt umożliwiający przedsiębiorcom weryfikowanie paszportów covidowych klientów jest "nie do zaakceptowania" - oceniła w rozmowie z Radiem Plus przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu posłanka Anna Maria Siarkowska (PiS).

Odnosząc się do projektu "wzmocnienia tej możliwości (weryfikacji - red.) po stronie przedsiębiorców" premier powiedział, że "jest inicjatywa poselska, aby wdrożyć takie rozwiązanie". - Ja sam się za nią opowiadam - zadeklarował dodając, że w klubie PiS ma nie być podczas odpowiedniego głosowania dyscypliny.

Reklama

Mówiąc o dopuszczalności sprawdzania przez przedsiębiorcę certyfikatów czy paszportów covidowych Mateusz Morawiecki stwierdził, że chce na to spojrzeć "z innej perspektywy".

- Ja patrzę na to tak: to nie jest prawo dla przedsiębiorcy. Prawo, które chcielibyśmy wdrożyć, które uzależniamy od tego, czy znajdzie się większość parlamentarna, jest prawem do bezpiecznej pracy dla pracowników. Tak samo jak pewne ograniczenia w restauracjach są prawem dla klientów oraz pracowników tych restauracji do bezpiecznego spożycia posiłku lub przygotowania posiłku - stwierdził.

- Albo ten obowiązek zaszczepienia kadry medycznej od 1 lutego czy 1 marca to prawo pacjenta do bycia leczonym przez lekarza, przez pielęgniarkę, która jest zaszczepiona - dodał, odnosząc się do zapowiadanego przez ministra zdrowia obowiązku szczepień na COVID-19 dla medyków, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowanych, który według wcześniejszych słów Adama Niedzielskiego miałby obowiązywać od 1 marca 2022 r.

Czytaj więcej Polityka Obowiązek szczepień na COVID-19? Poseł PiS: Będą lewe zaświadczenia - Nie jestem przekonany do tego, żeby był obowiązek szczepień na COVID-19 - oświadczył szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) w rozmowie z TVN24.

Autopromocja Panel dyskusyjny "Rozwój sektora PRS" Dla wielu klientów zakup mieszkania stanie się nieosiągalny OGLĄDAJ RELACJĘ

- Spójrzmy na to od drugiej strony - są ludzie, którzy bardzo się boją tego, aby nie mieć kontaktu z kimś, kto jest niezaszczepiony, gdyż wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo transmisji wirusa - powiedział we wtorek premier Morawiecki.

- To fundamentalnie ważny problem. Sądzę, że dzięki tej ustawie otworzymy więcej możliwości, które już dzisiaj są i do których wykorzystania już dzisiaj zachęcam, bo rzeczywiście jest to prawo klientów, prawo obywateli, prawo pacjentów, prawo pracowników do tego, aby z ich perspektywy pracować w bezpieczniejszym środowisku pracy, w środowisku gospodarczym czy w środowisku medycznym w ramach służby zdrowia - mówił.

Reklama

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek wyraził stanowisko, że kwestię weryfikacji paszportów covidowych powinna regulować ustawa, nie rozporządzenie.

- Mam wielki szacunek do analiz, które są prowadzone w Biurze RPO, ale o tym, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, decyduje wyłącznie Trybunał Konstytucyjny - skomentował premier. - Rozporządzenia i regulaminy wewnętrzne poszczególnych placówek to nie są dokumenty bezwartościowe. Gdyby tak było, to nikt by ich nie tworzył - dodał.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Koronawirus w Polsce. Zgonów, zakażeń i hospitalizacji więcej niż rok temu W Polsce stwierdzono 17 460 nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 - przekazało Ministerstwo Zdrowia informując, że z powodu COVID-19 zmarło 151 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 386.

- Zgadzam się, że ustawa ma rangę wyższą i życzyłbym sobie tego, aby uregulowane zostało to w formie ustawy, ale już dzisiaj w ramach rozporządzenia te ograniczenia obowiązują, możliwości są - przekonywał Morawiecki.

- Funkcjonujemy w społeczeństwie opartym na zaufaniu. w sytuacji nadużycia tego zaufania, fałszowania certyfikatów covidowych np. takie przestępstwo jest ścigane i ono jest ścigane w wielu miejscach - dodał. Zapowiedział, że będą wdrażane kolejne przepisy. - Ale już te, które dzisiaj są, dopuszczają weryfikację - ocenił.