Ma to związek z działaniami warszawskich radnych, którzy przyjęli uchwałę o podjęciu działań w kwestii zmiany nazwy ronda Dmowskiego w centrum Warszawy.



Miałaby być zmieniona na "rondo Praw Kobiet".

Działania stołecznych radnych skrytykował już premier Morawiecki,zarzucając, że podobnie jak "anulowali Boże Narodzenie" ze świątecznych plakatów, tak ma zamiar "anulować" rondo Dmowskiego.



Wiceminister Paweł Jabłoński w obszernym wpisie na Facebooku opisuje działania i dokonania Romana Dmowskiego, nazywając go "jednym z najważniejszych autorów odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie ważnych dla historii naszej dyplomacji".

"Próby wymazywania go z historii świadczą o ignorancji i/lub niechęci, a nawet nienawiści do własnego państwa i narodu" - uważa Jabłoński. I dodaje: "Próba usunięcia Dmowskiego to dopiero początek. Jeśli R. Trzaskowskiemu uda się to zrobić, znajdzie licznych naśladowców, chętnych do usuwania wielu innych postaci z polskiej historii i kultury".

Jabłoński pisze, że próba "wymazania" Dmowskiego jest tożsama ze zjawiskiem, które od pewnego czasu obserwowane jest w USA, a które nazywa "usuwaniem pomników, nazw ulic i innych upamiętnień postaci, które nie podobają się lewicy i liberałom".

"Fakty w ogóle nie mają znaczenia – dzisiejsza lewica przypisuje faszyzm, rasizm, ksenofobię i inne fobie każdemu, kto nie zgadza się z jej postulatami. I każdą taką osobę chce wymazać z historii" - pisze wiceminister. "Tego samego chcą w Polsce ludzie tacy jak R. Trzaskowski i wspierająca go młoda, wielkomiejska lewica".

Polityk wieszczy, że "będziemy mieli do czynienia z kolejnymi, coraz liczniejszymi próbami wymazywania z naszej przestrzeni publicznej naszych bohaterów: Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego, Jana III Sobieskiego, Żołnierzy Wyklętych, rtm. Witolda Pileckiego, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata…".

Jabłoński uważa, że takie działania można powstrzymać, bo rządzący mają w rękach potrzebne instrumenty. I zaznacza, że nie może być to petycja, bo "ludzie tacy jak R. Trzaskowski śmieją się z naszych petycji. Będą je czytać, wyrzucać do kosza – i dalej robić to, co zamierzają: wymazywać ze wspólnej przestrzeni i pamięci kolejnych bohaterów naszej historii".

Polityk zapowiada, że zwróci się do premiera Morawieckiego o poparcie przygotowanego przez niego projekty ustawy, który ustawowo "uniemożliwi wymazywanie naszych bohaterów z naszej przestrzeni publicznej".