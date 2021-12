Odmowa szczepienia? W Austrii będzie kara do 3600 euro co trzy miesiące

Rząd Austrii podał w czwartek szczegóły swojego planu wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Będzie on dotyczył osób powyżej 14. roku życia, a osoby, które się nie zaszczepią, będą musiały zapłacić grzywnę w wysokości do 3600 euro co trzy miesiące.