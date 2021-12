Kanclerz Austrii powiedział, że zakończenie lockdownu (czyli ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzanych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2) będzie "otwarciem z pasem bezpieczeństwa". Oznacza to, że pewne restrykcje - jak nakaz noszenia maseczek w środkach transportu, w sklepach i miejscach publicznych - zostaną utrzymane wobec wszystkich, także zaszczepionych na COVID-19 i osób, które przeszły chorobę wywoływaną przez SARS-CoV-2.



Restauracje nie będą mogły działać po godzinie 23:00, podczas wydarzeń kulturalnych obowiązywać będzie limit uczestników. Kanclerz Austrii dodał, że władze regionalne będą mogły wprowadzać ostrzejsze przepisy.

Karl Nehammer mówił, że niezaszczepieni mogą wyjść z lockdownu natychmiast - jeśli się zaszczepią. Dodał, że potrzeba dużo wysiłku, by przekonać do szczepionek na COVID-19 tych, którzy do tej pory ich nie przyjęli.

- Lockdown dla niezaszczepionych trwa. Rozumiem, że ludzie, których on dotyka, czują się pokrzywdzeni - powiedział w rozmowie z dziennikarzami kanclerz.

W Austrii przeciw COVID-19 zaszczepiono 67,7 proc. populacji. W ostatnich tygodniach dziesiątki tysięcy osób protestowały w tym kraju przeciw ograniczeniom praw i swobód, wprowadzonych w związku z koronawirusem, oraz przeciwko planowanemu obowiązkowi szczepień na COVID-19.

W zeszłym miesiącu rząd Austrii ogłosił zamiar wprowadzenia obowiązkowych szczepień na COVID-19 od przyszłego roku. Szczegóły mają zostać przedstawione w tym tygodniu.

Obecny lockdown w Austrii rozpoczął się 22 listopada. Zgodnie z nim, mieszkańcy mogą opuszczać swe domy tylko w wybranych przez władze przypadkach, takich jak zakupy spożywcze, wizyta u lekarza czy ćwiczenia fizyczne. Szkoły pozostały otwarte, ale rodzice zostali poproszeni o zatrzymanie dzieci w domach.

Karl Nehammer został w poniedziałek zaprzysiężony na kanclerza Austrii. To trzeci polityk w ciągu dwóch miesięcy, który sprawuje tę funkcję. Wcześniej do dymisji podał się Sebastian Kurz, później tymczasowo go zastępujący Alexander Schallenberg.