Opozycja po konferencji Mejzy: Czy Kaczyński się na to nabierze?

"Ale to jest kompromitacja", "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem", "Co my oglądamy?" - tak posłowie opozycji skomentowali na Twitterze konferencję prasową zorganizowaną przez wiceministra sportu, Łukasza Mejzę.