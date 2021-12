- Czas Bożego Narodzenia to moment, w którym często dzieci spotykają się ze swoimi dziadkami. Znam niestety bardzo wiele przypadków, w których takie spotkania zakończyły się tragicznie, zakończyły się odejściem naszych dziadków, babć. Uniknijmy tego. Uniknijmy tego poprzez zaszczepienie jak największej liczby osób. Zaszczepienie się przed świętami jest najlepszym prezentem, jaki możemy zrobić na święta swoim bliskim, sobie i swoim bliskim - mówił premier podczas wypowiedzi dla mediów w punkcie szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Dzięki przyjęciu szczepionki organizm uczy się, jak zwalczać wirusa i dlatego razem z Radą Medyczną dyskutowaliśmy o tym, aby przyspieszyć możliwość przyjmowania trzeciej dawki, bo przyjęcie trzeciej dawki wzmacnia odporność, wzmacnia możliwości organizmu w zwalczaniu koronawirusa - powiedział Mateusz Morawiecki. Poinformował, że w środę przyjął trzecią dawkę szczepionki na COVID-19.

- Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To drugie święta w cieniu koronawirusa. Zwalczmy go razem. Zwalczmy go poprzez to, co dzisiaj okazuje się skuteczne, zwalczmy go poprzez szczepionki, ale także dzięki zachowaniu dystansu, dzięki przestrzeganiu wszystkich zasad, które cały czas obowiązują - mówił Morawiecki.

- Chcemy, żeby ta czwarta fala (koronawirusa) jak najszybciej odeszła. Od osiągnięcia odporności zbiorowej zależy to, czy będzemy w stanie uniknąc kolejnej jeszcze fali i to, czy święta Bożego Narodzenia przeżyjemy względnie spokojnie, względnie bezpiecznie - stwierdził szef rządu.

- Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wszyscy państwo, którzy jeszcze nie przyjęli pierwszej dawki bądź którzy mogą przyjąć trzecią dawkę żeby jak najszybciej to zrobili - oświadczył.

- Zabezpieczmy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna, współczesna nauka dzisiaj pozwala - zakończył.

We wpisie w mediach społecznościowych premier Morawiecki zaznaczył, że trzecią dawkę szczepionki na COVID-19 przyjął, ponieważ kieruje nim "przede wszystkim odpowiedzialność i troska o zdrowie". "Troszczmy się o siebie nawzajem i pomóżmy lekarzom w walce z covidem" - dodał.

Koronawirus w Polsce

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że za pomocą testów koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u kolejnych 29 064 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 161 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 409 osób.

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono 162 874 przypadki koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 23,2 tys. przypadków SARS-CoV-2 (606 na milion osób). W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 90 608 przypadków, czyli średnio 12 944 dziennie (337 na milion osób).

Przed rokiem szczepionki na COVID-19 nie były dostępne. Teraz według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 20,4 mln osób.

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało o 667 przypadkach zgonów z powodu COVID-19 i śmierci 1 794 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Przed rokiem w tym samym okresie zgonów z powodu COVID-19 było 562, a powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami - 2 723.