- Jak na razie, nie zapeszając, współpraca z PiS układa się bardzo dobrze. Mamy ustawę antykorupcyjną podpisaną przez prezydenta, większość przepisów dotyczących kar za korupcję wchodzi od 1 stycznia 2022 roku - mówił Kukiz pytany o to, jak układa się mu współpraca z PiS.

Reklama

- Ja oczywiście chciałbym wprowadzić te przepisy od razu, chciałbym zmienić ustrój państwa od razu, chciałbym zmienić konstytucję od razu, wygrać w totolotka od razu - wyliczał Kukiz. Dodał, że skoro przepisy ustawy antykorupcyjnej nie wchodzą w życie od razu, to znaczy, że nie było to możliwe.

Mam trzech posłów i cieszę się z tego, że wchodzi ustawa, która ogranicza rozpasanie klasy próżniaczej Paweł Kukiz, lider Kukiz'15

- Gdybym miał w tej chwili 231 posłów to tak bym zrobił. Natomiast ja mam trzech posłów i cieszę się z tego, że wchodzi ustawa, która ogranicza rozpasanie klasy próżniaczej - dodał.

Kukiz był też pytany o instytucję sędziów pokoju. - Jeśli Solidarna Polska będzie próbowała blokować sędziów pokoju, to ja będę blokował ustawy Solidarnej Polski - zapowiedział Kukiz dodając, że na temat instytucji sędziów pokoju potrzebna jest dyskusja. - Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy ustawa powinna być uchwalona i podpisana przez prezydenta - dodał.



Reklama

- Powołany został zespół ds. zmiany ordynacji wyborczej i nie wykluczałbym jakiejś kompromisowej ustawy uwzględniającej mój postulat, by każdy obywatel uzyskał indywidualne, bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu, czyli żeby każdy mógł startować pod swoim imieniem i nazwiskiem i nie potrzebowałby do tego szyldu partyjnego - mówił lider Kukiz'15.

Kukiz był też pytany o Łukasza Mejzę, po tym jak Wirtualna Polska poinformowała, że obecny wiceminister sportu i turystyki, Łukasz Mejza, założył firmę, która proponowała terapie o niepotwierdzonej skuteczności nieuleczalnie chorym pacjentom. Mejza zaprzecza tym oskarżeniom.

Czytaj więcej Polityka Sprawa Mejzy może zdestabilizować większość PiS Jeśli Łukasz Mejza straci funkcję wiceministra sportu, to dotychczasowa arytmetyka sejmowa zostanie zaburzona.

- Z różnych posłów ten Sejm powinien był zostać oczyszczony. Posłów powinni wybierać obywatele, a nie partie polityczne. To partia wybrała Mejzę, a nie ludzie. Mejzę wybrało PSL, wbrew kłamliwym doniesieniom mediów, Mejza został wpisany na listy PSL-u po rekomendacji prezydenta Zielonej Góry, proszę mnie w to nie mieszać - stwierdził lider Kukiz'15 odnosząc się do doniesień, że Mejza pojawił się na listach PSL z rekomendacji Kukiz'15 (Kukiz'15 startował w wyborach do Sejmu w 2019 roku z list PSL, w ramach tzw. Koalicji Polskiej). - Kiedy Mejza wszedł do Sejmu rozmawiał ze mną o utworzeniu wspólnego koła. Ja odmówiłem - dodał.

Autopromocja Bezpłatny e-book WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki POBIERZ

- Jestem przekonany, że jeśli jest choć część prawdy w tych doniesieniach medialnych, to Jarosław Kaczyński nie będzie tolerował takiej osoby w rządzie. Jeśli jest inaczej niż myślę, to PiS będzie miało problem - dodał pytany o to, czy będzie nadal popierał PiS jeśli Łukasz Mejza pozostanie w rządzie.