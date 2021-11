Wielka Brytania zmniejszy liczebność wojsk lądowych do 73 tys.

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, ma ogłosić w czwartek szczegóły "najbardziej radykalnej" od ponad 20 lat restrukturyzacji brytyjskich wojsk lądowych. W ramach zmian liczebność wojsk lądowych ma zmniejszyć się o ok. 9 tysięcy, do 73 tysięcy, co będzie źródłem oszczędności dla resortu obrony - podaje Sky News.