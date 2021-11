"Minister obrony, generał armii Siergiej Szojgu, poinformował prezydenta Władimira Putina o udanym teście rakiety hipersonicznej Cyrkon na wodach Morza Białego" - głosi komunikat resortu obrony.

Rakietę wystrzelono z pokładu fregaty Admirał Gorszkow - podaje resort obrony Rosji. Rakieta miała bezpośrednio trafić w cel nawodny na Morzu Białym. "Cel został zniszczony" - podał resort.

Ministerstwo obrony Rosji podkreśliło, że rosyjska Flota Północna użyczyła swoich okrętów nawodnych i lotnictwa w celu przeprowadzenia testu i zabezpieczenia rejonu, w którym był prowadzony.



Wcześniej źródło agencji TASS podawało, że testy rakiety Cyrkon rozpoczną się w listopadzie i będą kontynuowane w grudniu. Łącznie planowanych jest pięć testów przeciwko celom na morzu i na wybrzeżu.

24 sierpnia 2021 roku rosyjska armia zawarła kontrakt na dostawę rakiet Cyrkon.



Rakieta Cyrkon to jeden z systemów uzbrojenia, który Władimir Putin przedstawiał jako broń nowej generacji, która wchodzi do wyposażenia rosyjskiej armii. W 2018 roku Putin ogłosił, że do wyposażenia rosyjskiej armii zaczną wchodzić nowe, hipersoniczne systemy uzbrojenia, przed którymi mają nie chronić istniejące obecnie systemy obrony przeciwrakietowej.