Joanna Duda-Gwiazda, działaczka podziemnej Solidarności i współzałożycielka Wolnych Związków Zawodowych, ks. Stanisław Małkowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, oraz kapelan Solidarności, poeta Leszek Długosz ,oraz poeta i wydawca Jan Polkowski – zostali odznaczeni w czwartek Orderem Orła Białego.

– Było moją wolą, aby spotkali się dzisiaj na tej sali odznaczeni, którzy przez te lata swojego życia działali dla Rzeczypospolitej, dla naszego państwa, dla naszego społeczeństwa, dla ludzi po prostu w bardzo różnych dziedzinach. Można więc śmiało powiedzieć, że ci, którzy są bohaterami dzisiejszej uroczystości, to jest pewien przekrój działalności dla Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent odznaczył 17 osób, w tym cztery Orderem Orła Białego. Podczas wystąpienia podkreślał, że jest dla niego zaszczytem, że 11 listopada, w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, mógł wręczyć odznaczenia.

Prezydent Andrzej Duda podziękował odznaczonym za to, że „byli tam, gdzie innych czasem już nie było, że potrafili trwać przy swojej postawie i wartościach wtedy, gdy inni zdążyli się już od nich odwrócić". – Nigdy państwo nie wycofaliście się, nigdy nie zaniechaliście, nigdy nie zaprzestaliście mimo trudności służyć drugiemu człowiekowi, szukać rozwiązań tam, gdzie inni już dawno załamali ręce i byli skłonni zostawić, bo nic się nie da zrobić. Otóż zawsze da się coś zrobić, tylko trzeba mieć wiarę w to, że się da. Za niezłomność tej wiary są te odznaczenia – powiedział prezydent, zwracając się do odznaczonych.