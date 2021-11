Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono 68 199 przypadków koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 254 przypadki SARS-CoV-2 na milion osób. W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 147 474 przypadki (549 dziennie na milion osób).

W ciągu ostatnich siedmiu dni resort kierowany przez Adama Niedzielskiego informował o 169 przypadkach zgonów z powodu COVID-19 i śmierci 503 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Przed rokiem w tym samym okresie zgonów z powodu COVID-19 było 260, a powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami - 1 432.

Do sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 na konferencji prasowej odniósł się w piątek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Dzisiaj musimy mówić coraz głośniej o dramacie tysięcy ludzi związanym z pandemią - powiedział.

- W lipcu zaproponowałem w imieniu opozycji, Platformy, że jesteśmy gotowi poprzeć każdą decyzję, także niepopularną, taką, która byłaby dla nas obciążeniem, zarekomendowaną przez lekarzy, przez naukowców, przez Radę Medyczną przy premierze Morawieckim, która pomoże nam skutecznie walczyć z pandemią - oświadczył.

- Do dzisiaj nie zrobiono nic. Lekarze i naukowcy mówią, że być może jest już za późno, że tak naprawdę zmarnowano tych kilka miesięcy i nie podjęto ani rzeczywistej, zdeterminowanej akcji na rzecz szczepień, ani innych działań, o których lekarze, naukowcy, także Rada Medyczna przy premierze mówiła głośno i wyraźnie. Ja tego nie rozumiem - kontynuował.

Były premier odniósł się też do tzw. afery mailowej, czyli e-maili, które - rzekomo - mają pochodzić ze skrzynki e-mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka, której zawartość mieli przechwycić hakerzy, co ujawniono w czerwcu. Tusk przypomniał, że w związku z aferą przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Michała Dworczyka.

- W pełni popieram ten wniosek - zadeklarował Tusk. - Z tych maili wynika jednoznacznie, że decyzje o tym, czy nosić maseczki, czy nie, podejmuje pijarowiec ze względu na nastroje społeczne, a nie Rada Medyczna wspólnie z ministrem zdrowia. Dzisiaj wszyscy chyba już mamy w Polsce to wrażenie, że rząd ma spętane ręce i nic nie robi strachem przed nastrojami społecznymi, a konsekwencją tego będzie niepotrzebna śmierć setek, a może tysięcy ludzi. To wynika jednoznacznie ze statystyk i z tego, co mówi minister zdrowia Niedzielski, chociaż nie mówi nic, co zrobiono i co mają zamiar zrobić, żeby Polaków uchronić przed czwartą, wyjątkowo groźną, falą pandemii - powiedział w piątek lider Platformy Obywatelskiej.

- Ja mogę tylko powtórzyć tę ofertę. Podejmijcie działania. Jeśli będą wymagały wsparcia ze strony opozycji, dostaniecie to wsparcie i nie będziemy patrzeć na to, czy stracimy, czy zyskamy politycznie, bo w tej sprawie nie może rządzić polityka i pijar - dodał.

Czytaj więcej Polityka Tusk: Prawo wprowadzone pod wpływem religijnej sekty powoduje ludzką śmierć - W Polsce poprzez decyzję Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego tak naprawdę to prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę - powiedział lider PO Donald Tusk. Zapowiedział udział w proteście przeciw przepisom dotyczącym aborcji.

- Maile Dworczyka pokazują jednoznacznie (...), że rząd Polski kieruje się interesem politycznym partii rządzącej, jeśli chodzi o pandemię, a nie bezpieczeństwem Polek i Polaków i autentyczną walką z pandemią - ocenił były szef rządu.

- Moje oczekiwania są bardzo skromne - powołaliście Radę Medyczną, realizujcie jej rekomendacje i wskazania, a ja oferuję wsparcie ze strony opozycji - powiedział, zwracając się do rządzących.