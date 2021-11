Konflikt Polski z Komisją Europejską wokół zmian w sądownictwie, inflacja i wysokie ceny, kryzys na polsko-białoruskiej granicy, nabierająca impetu IV fala pandemii koronawirusa, a w ostatnich dniach również powrót tematu zaostrzenia prawa ws. aborcji w świetle tragedii w Pszczynie. To wyzwania dla rządu, ale nie tylko. We wszystkich tych tematach różne partie opozycyjne mają swoje stanowiska – zwykle bardzo zdecydowane – i prezentują swoje pomysły. Na kwestie programowe w ostatnich miesiącach stawia zwłaszcza Polska 2050 Szymona Hołowni, która w ten sposób chce odróżnić się od Platformy Obywatelskiej. Jednak mimo licznych rekonfiguracji samej opozycji i kolejnych kryzysów Zjednoczonej Prawicy dynamika polityczna ostatnich dni przypomina to, co znamy już dobrze z ostatnich lat.

Reklama

Czas reakcji

Klasyczna sytuacja z ostatnich dni to reakcje na słowa posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego, który w środę stwierdził, że Polskę w 2027 roku czeka referendum w sprawie polexitu. Od jego słów odcięli się zarówno rzecznik rządu Piotr Müller, jak i szef klubu PiS oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który stwierdził, że referendum to poseł Kowalski „może robić u siebie w domu".

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk o słowach polityka Solidarnej Polski: Tak wygląda zdrada stanu "Zdradą stanu" nazwał były premier i obecny lider Platformy Obywatelskiej sugestie jednego z polityków Zjednoczonej Prawicy, dotyczące możliwego terminu referendum polexitowego.

Na te słowa zareagowali też politycy Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka, szef klubu Koalicji w Sejmie, w trakcie czwartkowej konferencji prasowej wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego do wyrzucenia Kowalskiego z klubu PiS. – Jeżeli to się nie stanie, to tak naprawdę pan Kaczyński i pan Morawiecki potwierdzą tylko, że wbrew temu, o czym mówią, zapewniają, tak naprawdę na Nowogrodzkiej pisany jest scenariusz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej – powiedział Budka.

Reklama

Donald Tusk, lider PO, kilka tygodni temu zaprezentował też „unijną" poprawkę do konstytucji, która ma utrudnić proces ewentualnego wyjścia Polski z UE poprzez zapisanie, że do wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzeba większości dwóch trzecich. Projekt zmiany konstytucji został już złożony. – To jest pomysł, na którym w każdym wariancie wygrywamy – tłumaczył nam wtedy jeden z polityków KO.

Co jest teraz największym kłopotem opozycji? – Rzadko prowokuje do reakcji obóz rządowy, bardziej reaguje na to, co się dzieje. To jedna rzecz. Druga: wiarygodność opozycji jako całości w oczach społeczeństwa jest niewielka – mówi nam Michał Kabaciński, były poseł, a teraz właściciel agencji PR. – Wpływa na to fakt, że nie potrafi nigdy dowieźć wspólnie żadnego projektu. Np. niedawna demonstracja na Placu Zamkowym w obronie miejsca Polski w UE. Zanim na dobre ta inicjatywa powstała, to już opozycja się w jej ramach pokłóciła. Tak jest niemal w każdym temacie – podsumowuje Kabaciński.

Korzystne wiatry

Opozycja liczy jednak na kilka czynników, które sprawią, że druga część kadencji PiS będzie inna od pierwszej. Jeden z nich to przekonanie, że zróżnicowane tematy, którymi żyje obecnie opinia publiczna, to przede wszystkim sprawy, które faworyzują siły opozycyjne, a ustawiają w defensywie Zjednoczoną Prawicę, jak wysokie ceny czy lęk przed polexitem. – Nawet jeśli reagujemy, to na polach, na których PiS ma problem – mówi informator „Rz".

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

Czytaj więcej Polityka Zuzanna Dąbrowska: Nie zbierajcie kwaśnych wiśni Wyborcy rozczarowani PiS nie przechodzą do opozycji. Zasilają szeregi niezdecydowanych, a celem „antypis" może być tylko ich demobilizacja.

Jeśli chodzi o konsolidację sił politycznych, to w kuluarach jako kluczowe wskazywane są dwa czynniki. Po pierwsze – im bliżej wyborów, tym bliżej będzie do tej konsolidacji. Po drugie, konsolidację może przybliżyć potencjalna zmiana ordynacji wyborczej, o której można usłyszeć na sejmowych korytarzach. Z naszych rozmów wynika, że władze PiS nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie – ani jeśli chodzi o to, czy próbować zmienić ordynację wyborczą, ani w jakim kształcie, ani też od kiedy zmiany będą obowiązywać.

Reklama

Innego modelu działalności szuka pozaparlamentarna opozycja, np. AgroUnia, której lider Michał Kołodziejczak spotkał się w środę z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Kołodziejczak i jego współpracownicy mają szereg postulatów związanych z sytuacją producentów żywności i nie tylko. AgroUnia nie tylko wywiera presję na PiS i stawia polityczne cele (jej lider deklaruje wręcz, że odbije wieś PiS-owi), ale też próbuje zrealizować konkretne sprawy. – Pokazaliśmy niekompetencję urzędników ministerstwa. Np. w kwestii szkoleń dla rolników z bioasekuracji. Dwie sprawy udało nam się dziś załatwić – mówił po spotkaniu w środę Kołodziejczak.