W tygodniu przed długim weekendem opozycję zelektryzował sondaż CBOS, w którym wyraźnie spadło poparcie dla PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 28 proc. Polaków deklarujących udział w wyborach. To o 7 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu, w pierwszej połowie października. Na KO głosowałoby 17 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), na Polskę 2050 – 12 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), na Konfederację 8 proc., a na Lewicę 5. O ile te wyniki znacząco różnią się od poprzednich preferencji, o tyle jeden wskaźnik jest niezmienny: wysoka deklarowana frekwencja – 74 proc. badanych zapowiedziało udział w wyborach.

Wyjątkowo liczna jest też grupa niezdecydowanych – aż 23 proc. CBOS przypomniał w komentarzu do badania, że podobny spadek partia rządząca zanotowała rok temu, jesienią 2020 roku, w czasie masowych protestów przeciw wyrokowi TK w sprawie aborcji. Do dziś starty te PiS odrobiło tylko w części.

Złą passę władzy potwierdził jeszcze jeden sondaż: Pollster na zlecenie „Super Expressu" przeprowadził badanie, w którym PiS uzyskało 36,58 proc. głosów, wobec 39,5 w poprzednim miesiącu. Zyskały nieco KO i Polska 2050.

Czy te wyniki to dla opozycji powód do otwierania szampana, czy tylko fotografia chwilowych nastrojów? Czy KO, Polska 2050, Konfederacja i Lewica mogą liczyć na przypływ wyborców z PiS? Raczej nie. Świadczy o tym choćby rosnąca grupa niezdecydowanych. To wyborcy, którzy czują rozczarowanie wobec rządzących, może są przytłoczeni obawami o przyszłość, ale dla których żadna z partii opozycyjnych nie ma oferty, włącznie z PSL, które chciało budować nowe konserwatywne centrum z Jarosławem Gowinem, ale większość sondaży w ostatnich tygodniach nie daje ludowcom szans na przekroczenie progu. Wydaje się, że to już utrwalona tendencja.

Czego boją się wyborcy? Z różnych sondaży oraz bardziej szczegółowych badań focusowych wynika, że realny strach budzą dwie kwestie: rozwój pandemii i stan portfeli. W obu tych sprawach rząd nie dość, że nie ma się czym chwalić, to jeszcze przez dużą część wyborców postrzegany jest jako wprost odpowiedzialny za sytuację.

Tego stanu ducha nie udało się przykryć antyuchodźczą krucjatą. Wręcz przeciwnie, wielu wyborców PiS zaczęło postrzegać działania służb jako przesadne i pozbawione empatii, mimo że wciąż na główne pytanie – o wpuszczanie wszystkich do Polski – odpowiedź jest negatywna.

Ale też negatywna jest narracja władzy. Od radosnych prosocjalnych komunikatów z pierwszej kadencji PiS przeszło do retoryki strachu. A kłopoty z Polskim Ładem i Krajowym Planem Odbudowy wcale nie pomagają w budowaniu pozytywnego przekazu. Powtórzmy – czy to czas na szampana dla „antypisu"?

Amerykanie posługują się w zarządzaniu terminem „cherry picking" – zbieranie wiśni. Oznacza to czerpanie ze statystyk i badań tylko tych informacji, które mogą zbieracza ucieszyć. Ale to, że na drzewie zjawiła się jedna dojrzała wisienka, nie znaczy wcale, że owoce są gotowe do zbioru. Trzeba uważać, bo mogą jeszcze być kwaśne. Lepiej się zająć pracą i chwilę poczekać.