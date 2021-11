W poniedziałek szef polskiego rządu przybył do Glasgow, gdzie 31 października rozpoczęła się ONZ-owska konferencja klimatyczna COP26. Mateusz Morawiecki wygłosił wystąpienie podczas sesji plenarnej z udziałem światowych przywódców.

- COP26 w Glasgow to bardzo ważny kamień milowy w osiągnięciu celów Porozumień Paryskich. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zakończyć pracę nad dokumentami z Katowic - rozpoczął.

Szef polskiego rządu dodał, że żyjemy w świecie wychodzącym z kryzysu wywołanego COVID-19. Zaznaczył, że Unia Europejska była pierwszą wiodącą gospodarką, która przyjęła cele neutralności klimatycznej.

Mateusz Morawiecki przypomniał o decyzji UE w sprawie redukcji emisji do 2030 r. - Wiele państw poszło drogą Unii Europejskiej, ale globalne wyzwania wymagają również globalnych wysiłków. Każdy z nas powinien ponosić sprawiedliwą i odpowiednią część tych wysiłków - oświadczył.

- Idziemy w kierunku neutralności klimatycznej, ale nie wolno nam zapominać zarówno o konsekwencjach ekonomicznych pandemii, jak i o rozwoju i różnorodności poszczególnych państw oraz regionów - zaznaczył premier dodając, że "nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu".

- Wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie – transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi – mówił w Glasgow Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił, że by zdobyć poparcie opinii publicznej, "w sercu zielonej polityki musi być dobrostan obywatela".

- Sprawiedliwa oraz wspólna zmiana stanowi podstawę dla programu odbudowy i rozwoju - mówił Mateusz Morawiecki.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Conference of the Parties UNFCCC) to międzynarodowa umowa określająca zakres współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w 1992 r. w Rio de Janeiro. UNFCCC weszła w życie 21 marca 1994 r. Obecnie skupia 196 krajów. Pierwszy szczyt COP odbył się w 1995 r.

Polska trzykrotnie była gospodarzem Konferencji, ostatni raz COP24 w 2018 r. w Katowicach.