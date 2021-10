Kaczyński zdawał się drzemać w czasie przedstawiania przez Błaszczaka szczegółów nowej ustawy, po swoim wystąpieniu. Kamery kilka razy uchwyciły wicepremiera i prezesa PiS jak siedzi obok ministra obrony z zamkniętymi oczyma.

Grodzki pytany o tę sprawę nazwał sytuację "trochę ambarasującą". - Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć - podkreślił.

Jak dodał o to, co mogło być powodem takiego zachowania prezesa PiS należy zapytać "tych lekarzy, którzy zajmują się zdrowiem pana prezesa Kaczyńskiego".



Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć Tomasz Grodzki, marszałek Senatu

- Miałbym pretensje nie do osoby, która przysypiała, tylko do tych, którzy się opiekują jego zdrowiem, bo nie powinni dopuścić do takich sytuacji - podsumował Grodzki, który z wykształcenia jest lekarzem.