Zaufanie do Andrzeja Dudy wynosi 51 proc., do Mateusza Morawieckiego - 44 proc., a do Szymona Hołowni - 40 proc. W przeciwieństwie do podobnego sondażu IBRIS-u, w którym tylko Hołownia był częściej oceniany przez Polaków pozytywnie niż negatywnie, w badaniu CBOS takich polityków jest więcej. Nieufność do prezydenta wyniosła 37 proc., do premiera - 41 proc., a do lidera Polski 2050 - 30 proc. Więcej ocen pozytywnych niż negatywnych zebrali też Mariusz Błaszczak (34 proc. do 30 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (32 proc. do 27 proc.), Adam Niedzielski (32 proc. do 28 proc.) oraz Piotr Gliński (26 proc. do 25 proc.).

53 % ankietowanych przez CBOS nie ufa Donaldowi Tuskowi

Najmniejszym zaufaniem, spośród wybranych polityków, cieszy się Włodzimierz Czarzasty. Współprzewodniczący Nowej Lewicy zebrał tylko 14 proc. pozytywnych ocen. Jeśli chodzi o negatywne, na pierwszym miejscu znalazł się Donald Tusk (53 proc.) i Jarosław Kaczyński (50 proc.). Na kolejnych pozycjach uplasowali się Zbigniew Ziobro (46 proc.), Paweł Kukiz, Rafał Trzaskowski i Borys Budka (po 44 proc.), a także premier Morawiecki i Jarosław Gowin (po 41 proc.).

Najbardziej obojętni dla ankietowanych okazali się Kosiniak-Kamysz (21 proc.) i Gowin (20 proc.). Z kolei politycy najbardziej anonimowi to szef KPRM Michał Dworczyk (36 proc.) i minister kultury Piotr Gliński (31 proc.).

Komentujący wyniki sondażu zwracają uwagę, że identycznym zaufaniem - po 26 proc. - cieszą się Gliński, Tusk oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Jednak to wicepremier ma najmniej negatywnych wskazań z tej trójki (25 proc.), o ponad połowę mniej niż przewodniczący PO (53 proc.). Bosakowi nie ufa 31 proc. respondentów.

W październiku liderem rankingu zaufania pozostaje, tak jak dotychczas, prezydent Andrzej Duda, jedyny polityk z naszej listy, któremu ufa ponad połowa ankietowanych. pic.twitter.com/zQu1hbD01Y — CBOS (@CBOS_Info) October 26, 2021

CBOS przeprowadził badanie w dniach 4-14 października na reprezentatywnej próbie 1161 dorosłych mieszkańców Polski.