Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu o 5,9 proc. rok do roku, nieco bardziej niż wstępnie szacował GUS. Już w tym miesiącu inflacja przebije 6 proc., a na początku 2022 r. może sięgnąć 7 proc.

Dane GUS są jednoznaczne: inflację napędzają obecnie przede wszystkim zjawiska o charakterze globalnym, przede wszystkim zaś wzrost cen surowców energetycznych i rolnych.

W środę Polska 2050 przedstawiła "Piątkę Hołowni" - pakiet rozwiązań, które mają być odpowiedzią na rosnące ceny.

Na konferencji prasowej Szymon Hołownia zwrócił się do Prawa i Sprawiedliwości z pytaniem, gdzie są pieniądze obywateli.

Litwa i Estonia przed Polską mają najwyższą inflację w Unii w ujęciu rocznym. Wysokim wzrostem cen nie muszą się martwić mieszkańcy Grecji, Portugalii i Malty.

- Pytanie, które moglibyśmy zadać prezesowi Kaczyńskiemu, to pytanie o 24 mld złotych z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2, które otrzymała Polska. Co zrobiliście z tymi pieniędzmi? Czy także zostały przejedzone, rozkradzione, poszły na waszych nepotów? To pieniądze, które w oczywisty sposób powinny dziś służyć Polakom, znajdującym się na granicy albo w obszarze ubóstwa energetycznego - mówił lider Polski 2050.

- Dlaczego prezydent Andrzej Duda podpisuje nowelizację ustawy budżetowej, zakładającą wydanie 7 mld złotych na niesprecyzowany jeszcze zakup czołgów, podczas gdy te pieniądze są potrzebne w ochronie zdrowia i w walce z ogromnym ubóstwem, panującym w Polsce pod rządami PiS? Czy tych pieniędzy nie można wydać inaczej? - kontynuował Hołownia.

Polska 2050 proponuje, by połowa z 24 mld złotych z handlu prawami do emisji CO2 została przeznaczona na dopłaty do rachunków za energię obywateli a w połowie być inwestowane w budowę odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo 6 mld złotych wpłaconych na konto PGNiG przez Gazprom powinno być przeznaczone na dopłaty do rachunków za gaz.

Ugrupowanie uważa, że podatek VAT powinien być obniżony do 20 proc. i 7 proc.

Kolejna propozycja to zawieszenie realizacji programu PiS - Polski Ład. "Podwyżka obciążeń dla przedsiębiorców, dla samozatrudnionych wygeneruje inflację przekraczającą 7%. Ten rok byłby czasem, który można by przeznaczyć na dopracowanie tego dziurawego i pełnego nieścisłości programu" - wyjaśniono.

Piątą propozycją jest zawieszenie opłaty emisyjnej zawartej w cenach paliw. "To ok. 10 gr na litrze benzyny. Taka obniżka będzie miała wpływ na ceny we wszystkich sektorach zależnych od transportu" - wyjaśniono.