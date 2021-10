Po kontrowersyjnym wyroku TK, przyznającym Konstytucji RP prymat nad prawem unijnym, Holandia wzywa do podjęcia konkretnych działań wobec Polski - wstrzymania wypłat na realizację Krajowego Planu Odbudowy.



Część funduszy, która z puli na odbudowę po pandemii przypada dla Polski, to 23 mld euro dotacji i 12,1 mld euro nisko oprocentowanych pożyczek.

- To bardzo ważne i priorytetowe, aby wezwać Komisję do niezatwierdzenia polskiego planu naprawy – powiedział Rutte podczas wtorkowej debaty w holenderskim parlamencie.

Również we wtorek większość holenderskich parlamentarzystów poparła wniosek wzywający Ruttego do zwrócenia się do Komisji i holenderskiego rządu o niewyrażenie zgody na wypłacenie Polsce 36 mld euro.

Krajowe plany odbudowy, a polski KPO wciąż czeka na akceptację KE, muszą być przyjęte nie tylko przez Komisję, ale i rządy wszystkich krajów członkowskich.

Sprzeciw Holandii oznaczałby zaciągnięcie hamulca w budżecie unijnym i pierwszy przypadek wstrzymania przez kwalifikowaną większość krajów unijnych wypłaty dla państwa członkowskiego, oskarżonego o łamanie praworządności.