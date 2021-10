Michał Wójcik: To dobry dzień. Polska to nie jest jakieś popychlę

My nie jesteśmy żadnym popychlem, żeby jakiś urzędnik z Brukseli ustawiał nas do pionu co chwilę - stwierdził w "Kropce nad i" wiceprezes Solidarnej Polski i minister w KPRM Michał Wójcik