- Uważam, że obrona granic jest obowiązkiem każdego państwa. Porozumienie głosowało za wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jeżeli będzie decyzja o budowie tam muru, bo zdaje się że zasieki są mało skuteczne, to poprzemy takie rozwiązania - mówił prezes Porozumienia w rozmowie z Radiem Plus.

- Prawa człowieka w oczywisty sposób są naruszane. Czym innym jest zablokowanie dostępu do polski migrantom, nie mówię o uchodźcach politycznych, tylko o migrantach gospodarczych. Jeżeli już ktoś na terenie Polski się znalazł, to powinien zostać ulokowany w ośrodku dla uchodźców, tam jego tożsamość powinna być zweryfikowana i ewentualnie powinien zostać odesłany do kraju macierzystego. Wypychanie tych ludzi ponownie za granicę naraża ich na śmierć - dodał Jarosław Gowin.

- Generalny kierunek działań polskiego rządu i polskiego państwa jest zgodny z interesem nie tylko naszego kraju, ale całej Europy. Porozumienie popiera tę politykę, natomiast uważamy, że w odniesieniu do osób, które znalazły się na polskim terytorium, niedopuszczalne są praktyki wyrzucania ich w gąszcz puszczy białowieskiej - dodał.