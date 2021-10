Saakaszwili znów zapowiada powrót do Gruzji, ale tym razem pokazał bilet

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili ogłosił w mediach społecznościowych, że wraca do ojczyzny, w której w tym tygodniu odbędą się wybory lokalne, aby pomóc „uratować kraj”. Wezwał do powyborczych protestów ulicznych a na dowód, że jego zapowiedzi nie są czcze, pokazał bilet do Tbilisi.