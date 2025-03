Saakaszwili skazany za defraudację

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, Saakaszwili, który sprawował urząd w latach 2004–2013, został skazany za przywłaszczenie 9 milionów lari gruzińskich (około 3,5 miliona dolarów amerykańskich według obecnego kursu wymiany).

Według prokuratury w latach 2009–2013, na polecenie Saakaszwilego, z budżetu państwa na jego osobiste cele wydano 9 milionów lari, które w tamtym okresie były warte około 5,4 miliona dolarów.

Ucieczka na Ukrainę

Po opuszczeniu urzędu Saakaszwili przeprowadził się na Ukrainę, gdzie przez krótki czas pełnił funkcję gubernatora obwodu odeskiego. W 2021 roku wrócił do Gruzji, mimo że ciążył na nim zaoczny wyrok za nadużycie władzy. Natychmiast po powrocie został uwięziony i od tamtej pory odbywa sześcioletni wyrok.

Rządząca partia Gruzińskie Marzenie regularnie oskarża wszystkie partie opozycyjne – w tym te krytykujące Saakaszwilego – o powiązania z byłym prezydentem.

Saakaszwili kilkukrotnie prowadził protesty głodowe, a większość kary odbywał w szpitalu więziennym. Wyroki będą wykonywane równocześnie, co oznacza, że obecny wyrok sprawi, iż pozostanie on w więzieniu do 2030 roku.