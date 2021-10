W piątek rano w poście na Facebooku Saakaszwili napisał „Witaj, Gruzjo. Już z Gruzji po ośmiu latach. W innym wpisie zawierającym złej jakości nagranie wideo, były prezydent kraju zwrócił się do opinii publicznej z miejsca, które miało znajdować się w Batumi, porcie w Gruzji blisko granicy z Turcją. W nagraniu Saakaszwili zapowiadał, że wkrótce dotrze do Tbilisi.

Wcześniej Saakaszwili prezentował bilet na samolot lecący z Kijowa do Tbilisi 2 października. Gruzińskie MSW zaprzeczało, by Saakaszwili legalnie przekroczył granicę kraju. Gruzińskie media, powołując się na MSW podają, że Saakaszwili nie przekroczył granicy kraju.

Czytaj więcej Polityka Saakaszwili dotrzymał słowa i wrócił do Gruzji? Sprzeczne doniesienia Były prezydent Gruzji, Micheil Saakaszwili oświadczył, że wrócił do ojczyzny. Ostatnio Saakaszwili przebywał na Ukrainie. W Gruzji grozi mu więzienie.

Przed godz. 20.00 lokalnego czasu (18.00 w Polsce) premier Irakli Garibaszwili na specjalnej konferencji prasowej poinformował jednak, że Saakaszwili został aresztowany w Gruzji.

- Chciałbym poinformować opinię publiczną, że trzeci prezydent Gruzji, poszukiwany Micheil Saakaszwili, został zatrzymany i umieszczony w zakładzie karnym - powiedział Garibaszwili. - Organy ścigania miały wstępne informacje o jego przybyciu z Ukrainy do Gruzji i proces ten był pod pełną kontrolą - dodał gruziński premier.

Według Garibaszwili były prezydent jest przestępcą.

Saakaszwili mówił we wrześniu, że choć w Gruzji ciążą na nim zarzuty w kilku sprawach karnych i został zaocznie skazany, to jednak jego zdaniem oskarżenia gruzińskiej prokuratury „nie są uznawane w żadnym kraju na świecie”. Były prezydent zapewniał, że nie boi się aresztowania, bo „naród gruziński zwycięży i go uwolni”.

Saakaszwili przybył do Gruzji w związku z zaplanowanymi na 2 października wyborami lokalnymi.