22:31 "W Polsce nie można mieć takich barbarzyńskich rzeczy"

- Pornografia zoofilska i pedofilska jest w świetle polskiego Kodeksu karnego penalizowana w sposób bardzo jasny - mówił Mariusz Kamiński.

Wskazał, że nie tylko rozpowszechnianie, ale posiadanie pornografii tego typu jest karane.

- W telefonach czterech uchodźców - nikogo nie stygmatyzuję, mówię o faktach - znaleziono kolekcję filmów i zdjęć pornograficznych dotyczących pedofilii i zoofilii - poinformował. Dodał, że materiały trafiły do prokuratury, która podejmie dalsze działania zgodne z prawem.

- W Polsce nie można mieć takich barbarzyńskich rzeczy - powiedział szef MSWiA.



Transmisja obrad Sejmu:

22:21 "Numer osoby aresztowanej za przygotowanie zamachu"

Szef MSWiA odniósł się też do niedawnej głośnej konferencji, na której występował wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Na konferencji pokazano materiały mające pochodzić z telefonów nielegalnych imigrantów zatrzymanych na granicy, w tym materiały o charakterze pornograficznym.

- Na 200 telefonów uznano, że 50 właścicieli telefonów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli - powiedział Kamiński.

Wśród zagrożeń wymienił terroryzm.



- W jednym z telefonów znaleziono numer telefonu osoby aresztowanej 22 sierpnia na terenie jednego z państw UE. Wedle baz naszych sojuszników, osoba ta przygotowywała zamach terrorystyczny na terenie UE i jest bojownikiem (tzw.) Państwa Islamskiego - ogłosił szef MSWiA.

22:20 Kamiński o wysokiej skuteczności służb

- 1500 osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do zamkniętych ośrodków dla uchodźców - powiedział w Sejmie Kamiński.

22:19 Statystyki MSWiA

Od początku roku 11,5 tys. osób szturmowało naszą granicę. Zdecydowana większość z nich została zatrzymana na linii granicznej, nie wpuszczona do Polski. szef MSWiA Mariusz Kamiński

22:15 Kamiński: nie łamiemy prawa

- Nie łamiemy prawa - powiedział Kamiński, odpowiadając na okrzyki z sali.

22:11 Minister: Rozróżniamy uchodźców od migrantów

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że rozumie emocje dotyczące sprawy. Ocenił, że posłowie często mieszają pojęcia "uchodźca" i "imigrant".

- To, z czym mamy do czynienia na polsko-białoruskiej granicy to zjawisko masowej nielegalnej migracji, organizowanej przez państwo białoruskie - oświadczył.

- Dyktator z Mińska chce w ten sposób wziąć odwet za nasze poparcie dla demokratycznych ruchów na Białorusi - mówił szef MSWiA.

- My rozróżniamy uchodźców od migrantów - stwierdził Kamiński.

22:08 Pół minuty na pytanie

Wicemarszałek Terlecki oświadczył, że do dyskusji zapisało się ponad 70 osób. Dodał, że zamyka listę. Ogłosił, że czas na pytanie wyniesie 30 sekund.

22:07 Porozumienie nie poprze wniosku

Michał Wypij (Porozumienie) zaznaczył, że bezpieczeństwo jest kwestią ponadpartyjną. Oświadczył, że jego środowisko "nie może zgodzić się na przedłużenie stanu wyjątkowego".

22:01 "Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa"

- Polska 2050 jest za ochroną granic, ale nie zgadzamy się na bycie krajem, który zasłaniając się stanem wyjątkowym torturuje dzieci - oświadczyła Hanna Gill-Piątek.

- Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa - dodała.

21:53 Konfederacja: Zmarnowaliście 30 dni

- Zmarnowaliście 30 dni stanu wyjątkowego, a napór (imigrantów) będzie się zwiększał - powiedział w imieniu koła Konfederacji Robert Winnicki (Ruch Narodowy). Koło poprze przedłużenie stanu wyjątkowego. Winnicki mówił, że obecnie granica jest nieszczelna i trzeba ten stan rzeczy zmienić.

21:51 Głos Koalicji Polskiej

Posłanka Urszula Nowogórska oświadczyła, że klub Koalicja Polska wstrzyma się od głosu.

- To, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej jest szkodliwe dla wizerunku Polski - powiedziała.

- Podsycanie antagonizmów międzyludzkich będzie tragiczne w skutkach - dodała.

21:43 Gawkowski: Granica została zalana krwią uchodźców

W imieniu klubu Lewicy głos zabrał Krzysztof Gawkowski.

- Bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie, granica, na której nie głodują i nie umierają kobiety, mężczyźni i dzieci - mówił.

- Dziś pomimo 30 dni od wprowadzenia stanu wyjątkowego polska granica została zalana krwią uchodźców - powiedział.

Gawkowski przyznał, że na granicy są problemy, sprowokowane przez reżim Łukaszenki. Ocenił, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie zmieniło sytuacji.

- Już sześć osób zmarło z powodu waszej polityki, a wy się śmiejecie i jesteście zadowoleni - mówił pod adresem rządzących.

Lewica będzie przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego.

21:34 KO będzie przeciw

Bartłomiej Sienkiewicz oświadczył, że klub KO będzie głosował przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego, m.in. ze względu na "zwykłą przyzwoitość".

- Wasze działania niszczą państwo polskie, a nie przywracają bezpieczeństwa Polakom. To istota tego problemu - powiedział pod adresem rządzących.

21:32 Sienkiewicz o kompromitacji

Sienkiewicz wspomniał o grupie uchodźców, którzy dotarli do Niemiec. - Lwia część tych ludzi mówi, że przeszła przez granicę polsko-białoruską - dodał.

- Każdy uchodźca w Niemczech jest świadectwem waszej kompromitacji i waszego stanu wyjątkowego, który wprowadziliście - powiedział

21:28 Głos Koalicji Obywatelskiej

Na mównicę wchodzi poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz.

21:28 PiS za przedłużeniem stanu wyjątkowego

Klub PiS będzie głosował za przedłużeniem i utrzymaniem stanu wyjątkowego - oświadczył Sipiera.

21:27 Sipiera: Sytuacja jest bardzo napięta

Poseł PiS ocenił, że sytuacja jest "bardzo napięta".

- Co jest potrzebne? Czas, wyciszenie sporu politycznego, pomoc dla naszych służb - mówił Sipiera.

21:24 Poseł PiS o wojnie hybrydowej

Stanowisko klubu PiS przedstawia poseł Zdzisław Sipiera. Rozpoczął od omówienia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Odnosząc się do działań strony białoruskiej użył sformułowania "wojna hybrydowa".

21:23 "Nie ustały przyczyny wprowadzenia"

Soloch: W ocenie prezydenta oraz Rady Ministrów nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego.

21:22 Uzasadnienie wniosku

Soloch: Konstytucja zobowiązuje prezydenta do stania na straży bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności jego terytorium

21:15 Uzasadnia Soloch

Uzasadnienie wniosku prezydenta o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego, obowiązującego na części województwa podlaskiego i lubelskiego, na okres 60 dni przedstawia Paweł Soloch, szef BBN.

21:13 Sejm wznowił obrady

Rozpoczęło się rozpatrywanie wniosku prezydenta.

21:07 Przybywa posłów

Na sali obrad coraz więcej posłów, jednak przerwa nie została zakończona.

21:01 Wicemarszałek wraca na salę

Ryszard Terlecki za chwilę powinien wznowić obrady.

20:56 Wkrótce koniec przerwy

O 21:00 ma zakończyć się ogłoszona przez wicemarszałka Ryszarda Terleckiego (PiS) przerwa w obradach.

20:01 Wójcik: Kamiński przedstawi szczegółowe informacje

Minister Michał Wójcik był w Polsat News pytany o sytuację dzieci imigrantów znad granicy polsko-białoruskiej.

- To cyniczna gra prezydenta Białorusi. Cyniczna gra, bo nagle pojawiają się dzieci jako ta tarcza, można powiedzieć. Zawsze to będzie budziło emocje - odparł polityk.

- O godz. 21:00 minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński będzie przedstawiał szczegółowe informacje, także sądzę dotyczące tej sprawy, tak że poznamy więcej szczegółów, więcej informacji - dodał Wójcik.

16:44 Sałek: Lokalna społeczność odbiera to pozytywnie

Doradca prezydenta Paweł Sałek wyraził przekonanie, że decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych jest tam pozytywnie odbierana.

Czytaj więcej Polityka Doradca prezydenta: Lokalna społeczność odbiera pozytywnie stan wyjątkowy Jestem ciekawy, jakie decyzje podejmowałaby dzisiejsza opozycja, jeśli byłaby przy sterach władzy - zastanawiał się Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, pytany o sytuację na granicy z Białorusią. Jego zdaniem decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych jest tam pozytywnie odbierana. - Rozmawiałem z osobą pochodzącą z tamtych okolic - tłumaczył.

16:15 Straż Graniczna o sytuacji na granicy

Straż Graniczna podała, że w czwartek odnotowano 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Według SG, strona białoruska ściąga na teren swego kraju "coraz większe grupy" cudzoziemców, którzy następnie są "brutalnie" zmuszani do przekroczenia granicy z Polską.



Dziś do godz.16.00 było już 434 próby nielegalnego przekroczenia granicy z🇧🇾do🇵🇱. Obawiamy się, że padnie kolejny rekord. Strona białoruska ściąga coraz większe grupy cudzoziemców na swoje terytorium, które potem brutalnie zmusza do przekroczenia granicy z Polską.#NaStraży pic.twitter.com/SfpWQbP61B — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 30, 2021

15:40 Początek o godz. 21:00

Rozpatrzenie wniosku prezydenta w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego obowiązującego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego ma rozpocząć się o godz. 21:00.

15:26 Debata w Sejmie

Dziś wieczorem w Sejmie odbędzie się debata w sprawie wniosku prezydenta, którą będziemy relacjonowali na żywo.

Kluczowe głosowanie ma odbyć się ok. godz. 22:30.

15:25 Co oznacza decyzja ws. stanu wyjątkowego?

Rozporządzenie wprowadzało szereg ograniczeń:

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej; zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach; zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów; ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia; ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

15:24 Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Na początku miesiąca prezydent zdecydował o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią, na terenie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 - w woj. w lubelskim. O wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni wnioskowała w związku z sytuacją na granicy z Białorusią Rada Ministrów. Wprowadzenie stanu wyjątkowego weszło w życie z dniem ogłoszenia, 2 września. Cztery dni później decyzję prezydenta w tej sprawie zaakceptował Sejm.

15:23 Wniosek rządu

Z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego 28 września wystąpiła Rada Ministrów.

15:22 Rozmowy o sytuacji na granicy

We wtorek prezydent spotkał się z szefami MON, MSWiA, kancelarii prezydenta, kancelarii premiera, BBN i Straży Granicznej w sprawie sytuacji bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej.

15:21 "Zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić"

- Wydaje się, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 60 dni będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom, aby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania - tłumaczył we wtorek Andrzej Duda.

15:20 Wniosek prezydenta

W środę prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego, obowiązującego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego.