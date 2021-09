Ustawa trafi teraz do Senatu. Przyjęciu ustawy sprzeciwia się rząd.

Za ustawą zagłosowało 94 parlamentarzystów - o jednego więcej, niż wynosiła większość niezbędna do jej przyjęcia. 39 parlamentarzystów zagłosowało przeciw ustawie, a 9 wstrzymało się od głosu.

Rząd Chile i Bank Centralny ostrzegały, że przyjęcie ustawy negatywnie wpłynie na gospodarkę. Chilijczycy zmniejszą po raz kolejny środki przeznaczone na wypłatę im w przyszłości świadczeń emerytalnych.

Przed pandemią Chilijczykom nie wolno było wycofywać środków z funduszy emerytalnych przed przejściem na emeryturę.

Jednak straty wywołane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 skłoniły chilijską opozycję do forsowania przepisów pozwalających na wycofywanie tych środków, tak aby obywatele zyskali dostęp do dodatkowej gotówki.

Łącznie Chilijczycy wycofali 50 mld dolarów z funduszy emerytalnych od czasu pierwszej ustawy, która na to pozwalała.

- Te środki należą do pracowników, to oni zdecydują, w ciągu dwóch lat, czy skorzystają z prawa (do ich wycofania) - mówi Matias Walker, parlamentarzysta z partii Chrześcijańskich Demokratów.

Od lipca 2020 roku parlament wyraził już trzy razy zgodę na wycofywanie pieniędzy z funduszy emerytalnych Chilijczyków, którzy łącznie mogli wycofać 10 proc. środków z funduszy emerytalnych. Jeśli obecna ustawa wejdzie w życie, mieszkańcy Chile będą mogli wycofać z funduszy kolejne 10 procent. środków.