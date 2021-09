27 września w czasie konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że będzie rekomendował Radzie Ministrów przedłużenie obowiązującego na granicy Polski z Białorusią stanu wyjątkowego o 60 dni. Uzasadniał to m.in. zagrożeniem, jakie mają stwarzać dla Polski imigranci z Afganistanu i Iraku, którzy mają próbować przedostać się do Polski przez Białoruś. Na dowód, na konferencji prasowej pokazano zdjęcia, jakie służby miały znaleźć w telefonach osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią. U dwóch mężczyzn znaleziono treści pedofilskie i zoofilskie, co w czasie konferencji prasowej udokumentowano przedstawiając zdjęcie, na którym widać mężczyznę odbywającego stosunek z krową.

- Ja zdaję sobie sprawę, że wschodnia granica Polski to jest to miejsce, które mamy obowiązek zabezpieczyć przed nielegalną imigracją. Zdaję sobie sprawę, że ta granica w dalszym ciągu jest nieszczelna. Ja oczekuję od rządu, aby ta granica to nie było sito, ale jednocześnie, nie oczekuję od nich brutalności - mówiła Lubnauer pytana o kryzys imigracyjny na granicy z Białorusią, gdzie od 3 września obowiązuje stan wyjątkowy.

Czytaj więcej Polityka Kamiński: Będę rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego - Sytuacja jest niezwykle napięta, dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do prób intensywnego naruszania integralności naszej granicy - mówił na konferencji prasowej szef MSWiA, Mariusz Kamiński.

- Na razie to co widzimy, jest bardziej groźne dla zwierząt niż jest barierą dla migrantów - tak posłanka skomentowała zabezpieczenie granicy przez wojsko ogrodzeniem z drutu kolczastego. - Drut bardziej kaleczy zwierzęta, niż jest barierą dla imigrantów - dodała.



- Dla mnie jest niezrozumiała jedna rzecz: mamy kryzys na granicy, dlaczego zabrania się tam wejścia, przynajmniej akredytowanym dziennikarzom? Nigdy nie jest tak, że brak informacji służy obywatelom, zawsze służy władzy - mówiła Lubnauer.

Dwóch ministrów (Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak - red.) pokazujących zdjęcia krowy i zoofilii to jest nie wiem czy nie złamanie 202 artykułu Kodeksu karnego Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej

- Również niezrozumiałe jest, dlaczego nie współpracujemy z Fronteksem - dodała.

- Wczorajsza konferencja dla mnie była oburzająca. Dwóch ministrów (Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak - red.) pokazujących zdjęcia krowy i zoofilii to jest nie wiem czy nie złamanie 202 artykułu Kodeksu karnego, ponieważ prezentowanie tego typu zdjęć jest niezgodne z prawem. To jest żenada, kompromitacja. Zamiast konferencji pozwólmy akredytowanym dziennikarzom być tam na miejscu. Zamiast konferencji niech będzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego - mówiła Lubnauer w kontekście konferencji z udziałem Kamińskiego.

- Po czymś takim premier powinien odwołać ministrów, po takiej kompromitacji - podsumowała.

- Takie konferencje jak wczoraj ośmieszają nas w środowisku międzynarodowym - oceniła również.