Operacja ukraińskiego SBU to pokaz wielkiej kreatywności i zaangażowania

Pajęczyna”, choć najbardziej spektakularna, to niejedyna operacja SBU przeprowadzona od początku wojny na tyłach wroga, która wymagała od tej służby kreatywności i długiego przygotowania. Chwilę po uderzeniu na lotniska jedną z podpór mostu krymskiego łączącego okupowany półwysep z Rosją wstrząsnęła eksplozja, która uszkodziła konstrukcję. Do zamachu przyznała się SBU. W specjalnym komunikacie jej przedstawiciele podali, że przygotowania do ataku trwały kilka miesięcy, a w ich ramach agenci zamontowali podwodne ładunki o sile odpowiadającej tonie dynamitu, które potem zdalnie zdetonowano.

Był to trzeci ukraiński atak na most od początku inwazji. Wcześniej, w lipcu 2023 r., drony morskie opracowane przez specjalną jednostkę SBU uderzyły w jego filary, prowadząc do osunięcia się do wody jednego z przęseł. W październiku 2022 r., dzień po 70. urodzinach Władimira Putina, ciężarówka pełna ładunków wybuchowych eksplodowała na środku przeprawy w momencie, gdy tuż obok przejeżdżał pociąg wiozący cysterny, z których część stanęła w ogniu. Na skutek ataku do wody runęły trzy z czterech przęseł po jednej stronie mostu.

W rozmowie z dziennikiem „Kyiv Post” dyrektor SBU Wasyl Maliuk przyznał, że pomysł uderzenia na konstrukcję będącą dla Kremla ważnym symbolem propagandowym oraz drogą zaopatrywania wojsk na półwyspie pojawił się zaraz po wybuchu wojny w lutym 2022 r. Największym problemem było to, jak w niezauważony sposób dostarczyć dużą ilość materiałów wybuchowych na most. Ostatecznie zdecydowano się na samochód ciężarowy i metalowe cylindry, w których ukryto ładunki owinięte grubą warstwą folii, tak by zmylić systemy skanerów znajdujące się przy wjeździe na przeprawę. By zatrzeć wszelkie ślady, SBU przekazywała przesyłkę opisaną jako „transport folii polietylenowej” między różnymi rosyjskimi firmami spedycyjnymi, aż ostatecznie trafiła na most krymski. Dziennikarze niezależnej rosyjskiej „Nowej Gaziety” byli w stanie ustalić, że w całym tym łańcuszku pojawiła się nieświadoma niczego firma logistyczna z Petersburga. Z kolei ze śledztwa przeprowadzonego przez rosyjską FSB wynika, że „folia polietylenowa” została załadowana na statek w Odessie, skąd trafiła do Bułgarii, a następnie przez Armenię, Gruzję i Osetię Północną dotarła do Krasnodaru.

Ponadto w ostatnich trzech latach oficerowie SBU prowadzili w Rosji kampanię zabójstw generałów wysokiej rangi. Jednego z nich zabili, detonując ładunek ukryty w hulajnodze stojącej przy stacji metra.

Patrząc na te wszystkie operacje, nie da się nie zauważyć, jaką przemianę przeszła SBU od czasu swojego powstania w latach 90. I choć pewne problemy zostały, to ze służby oskarżanej o korupcję, nadużycia władzy, tortury, handel bronią czy bycie narzędziem w rękach oligarchów, a do tego zinfiltrowanej przez Rosjan, stała się, jak poetycko zauważa „Wall Street Journal”, „ostrym grotem ukraińskiej włóczni”.