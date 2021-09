Sachajko wskazywał na potrzebę zmian w wymiarze sprawiedliwości

- Mówiliśmy też o tym, żeby sędziów do KRS-u wybierać w wyborach powszechnych, żeby żadne TSUE nie mówiło, że nie jest to organ demokratyczny. Potrzebna jest zmiana ustrojowa - likwidacja tylko jednego ze szczebli (Izby Dyscyplinarnej SN) to nie jest zmiana ustrojowa. Spraw będzie dalej tyle samo i dalej możemy iść na konflikt z sędziami, którzy deklarują, że chcą aby było, tak jak było. Z drugiej strony TSUE wchodzi poza zakres swoich traktatów, bo ani sądownictwo, ani imigracja nie jest w kompetencjach KE, a niestety obie te instytucje próbują sobie przyznać te kompetencje - ocenił.

Poseł Kukiz15 sygnalizował również potrzebę jak najszybszego uchwalenia ustawy o sędziach pokoju, która pozwoliłaby orzekać sprawy małej i średniej wagi sędziom niezawodowym cieszącym się zaufaniem społecznym.

- Ta ustawa jest wyjątkowo potrzebna, ponieważ sądy rejonowe mają za dużo spraw - sprawy drobnych, które powinny być rozpatrywane przez sędziów pokoju. Nie można latami czekać na rozpatrzenie sprawy w sądzie, a to znacząco nam przyśpieszy ten proces - przekonywał gość Polskiego Radia

Prawie 10 tysięcy osób próbowało przekroczyć granicę z Polską Piotr Sachajko, poseł Kukiz15

Sachajko przekonywał również o zasadności przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią

- Wystarczy śledzić doniesienia medialne i będzie oczywiste, że stan wyjątkowy powinien być przedłużony. To jest prawie 10 tysięcy osób, które próbowały przekroczyć polską granicę. Na wczorajszej konferencji słyszeliśmy, że mogą być tam także osoby powiązane z terrorystami - stwierdził polityk