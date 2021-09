Czarzasty odniósł się do sporu z Czechami o działanie kopalni węgla w Turowie oraz skrytykował to, w jaki sposób rząd prowadzi polską politykę zagraniczną.

- To głupota, nie można doprowadzać do takich sytuacji. Wszyscy wiedzieli, że jest problem z Turowem i że trzeba dać realną perspektywę zamknięcia tej kopalni. Ludzie, którzy tam pracują, powinni mieć zagwarantowaną pracę. Rząd o tym nie pomyślał i nie dał takiej perspektywy. Następnie mówił, że rozwiązał problem z Czechami, co było kłamstwem. Europa się z nas śmieje - jest to jeszcze jeden element naszej śmiesznej polityki zagranicznej. Nic nie znaczymy w UE, ani w Trójkącie Weimarskim, ani Grupie Wyszehradzkiej, ani nie mamy dobrych kontaktów z USA - przekonywał poseł.

Przewodniczący mówił także o tym, jakie poprawki zgłosiła jego partia do "Polskiego Ładu", gospodarczego programu PiS-u.

- Zgłosiliśmy poprawki w stosunku do samorządów, gdyż dostają bardzo mocno po kieszeni. Nie zgadzamy się na to, aby samorządy dostawały po kieszeni - chcemy by pieniądze, które zostaną zabrane samorządom zostały im zrekompensowane. Po drugie zgłosiliśmy poprawkę, która zakłada, że jak ktoś zarabia powyżej 250 tysięcy rocznie, to od kwoty powyżej pobiera się 3 proc. podatku, a jeżeli ktoś zarabia pół miliona rocznie, to od kwoty powyżej będzie pobierane 6 proc. podatku, a jeżeli milion rocznie, to 9 proc. - wyjaśnił polityk.

Czarzasty podkreślił również, że uzależnia swoje poparcie dla "Polskiego Ładu", od tego, czy te poprawki zostaną wdrożone.

- Dla nas samorządy oraz progresywny system podatkowy są ważne. PiS jest specjalistą od wrzucania rzeczy dobrych ze złymi, w związku z czym nie chcemy uczestniczyć w tym kotle. Poprawki złożyliśmy i jesteśmy w trakcie procedowania - mówił gość Radia Plus.