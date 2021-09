Kropiwnicki odniósł się do sytuacji w ochronie zdrowia.



- Minister zdrowia Adam Niedzielski nie ma pojęcia co się dziej w ochronie zdrowia. Ochrona zdrowia w Polsce jest bardzo zadłużona, na ponad 15 miliardów złotych. PiS mówi, że cały czas dokłada pieniądze, ale nie widzi jak rosną koszty, choćby płaca minimalna i energia. Dopiero kiedy zaczął wysłać helikoptery do ludzi, bo karetki przestały dojeżdżać, to dotarło do niego, że jest kłopot w ratownictwie - mówił poseł nawiązując do protestu ratowników medycznych.

- PiS pogłębił bałagań w ochronie zdrowia i oczywiście wszystko zwali na COVID-19. Pamiętajmy, że likwidacja kilku tysięcy łóżek szpitalnych odbyła się już przed pandemią. Pieniędzy nie będzie więcej od mieszania nimi, trzeba je dołożyć, przynajmniej 7 proc. PKB na służbę zdrowia - dodał.



A dlaczego PiS, mimo problemów służby zdrowia, notuje wzrost poparcia w niektórych ostatnich sondażach wyborczych?

- Sondaże są dla mnie zdjęciem chwili obecnej, dla mnie ważna jest atmosfera w środku. Obecnie możemy zaobserwować dużą mobilizację i konsolidację w Platformie. Kiedy PiS wzbudza strach, to naturalne jest, że ludzie konsolidują się wokół władzy. Granicy trzeba strzec, ale trzeba również pomóc ludziom. Zobaczyliśmy jak bardzo nasza granica jest dziurawa i, że każdy jest w stanie przez nią przejść w dowolnej chwili - mówił nawiązując do wprowadzenia przez rząd stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią.