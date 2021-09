Czeski prezydent został we wtorek przyjęty do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze. Informację podaną przez czeskie media potwierdziła rzeczniczka placówki Jitka Zinke.

Rzecznik prezydenta nie skomentował hospitalizacji głowy państwa. Do doniesień nie ustosunkowała się także Kancelaria Prezydenta Czech.

Miloš Zeman przybył do szpitala ok. godz. 11:00 w towarzystwie swej małżonki. Przed wejściem do budynku prezydent pozdrowił znajdujących się w pobliżu fotoreporterów.

Powołując się na doradcę prezydenta Martina Nejedlý'iego portal iROZHLAS.cz podał, że prezydent przybył do praskiego szpitala, by poddać się regularnym badaniom.

Później portal iDNES.cz przekazał, że prawdopodobnie pobyt prezydenta w szpitalu potrwa cztery dni, ponieważ lekarze zalecili, by polityk był pod opieką medyczną.