Ukraiński prezydent udzielił wywiadu stacji CNN, w którym odniósł się do swej niedawnej wizyty w Białym Domu i rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

- W czasie naszego spotkania zapytałem Bidena prosto z mostu. "Co z NATO, co z Ukrainą, co z naszym członkostwem w NATO, kiedy będzie możliwe?" - relacjonował zastrzegając, że nie wszystkie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta pamięta w słowo w słowo, ale nie ma wątpliwości co do sensu przekazu.

- To nie było tylko jedno zdanie, rozmawialiśmy o Sojuszu i generalnie o członkostwie w NATO przez ok. 20 czy 30 minut - dodał Wołodymyr Zełenski.

- Myślę, że powinniście tam być, ale to nie zależy tylko od mojej decyzji - tak prezydent Ukrainy przekazał istotę wypowiedzi Joe Bidena odnoście przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dodał, iż rozumie, że sprawa zależy także od przywódców państw europejskich. Zełenski powiedział CNN, iż w rozmowie z Bidenem podkreślił, że to prezydent USA może uczynić drogę Ukrainy do NATO "krótszą i bardziej przejrzystą".

Wołodymyr Zełenski przebywał z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych 31 sierpnia i 1 września.