W czwartek Łukaszenko przebywał z wizytą w Moskwie, gdzie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Na Kremlu obaj przywódcy uzgodnili programy integracji gospodarczej Rosji i Białorusi.

Jak przekazała państwowa białoruska agencja BiełTA, jednym z tematów rozmów Putina i Łukaszenki były kwestie "obronności i bezpieczeństwa". "W szczególności omawiano perspektywy dostaw systemu S-400" - podano.

Na początku miesiąca Aleksander Łukaszenko zapowiedział, że w "najbliższej przyszłości" Rosja zaopatrzy Białoruś w "dziesiątki samolotów, dziesiątki śmigłowców, najważniejszą broń przeciwlotniczą". Nie wykluczył także dostaw S-400. Nie ujawnił kwoty transakcji ani szczegółów dotyczących sprzętu, którego zakupem zainteresowany jest Mińsk.

Na Białorusi od 10 września trwa aktywna faza przeprowadzanych wspólnie z Rosją ćwiczeń wojskowych Zapad-2021, w których, według rosyjskiego MON, bierze udział łącznie 200 tys. żołnierzy.

W niedzielę w związku z trwającymi manewrami Łukaszenko odwiedził poligon Obóz-Lesnowski pod Baranowiczami.

Cytowany przez agencję BiełTA ocenił, że Zapad-2021 to jedne z najważniejszych ćwiczeń sił zbrojnych. Dodał, że manewry odbywają się na tle "nieprzerwanej agresji hybrydowej ze strony Zachodu przeciw Białorusi i Rosji".

W rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że Białoruś planuje zakup uzbrojenia z Rosji za ponad miliard dolarów. Negocjacje obejmują także kwestię dostaw systemów S-400.

Wcześniej szef rosyjskiej Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej Dmitrij Szugajew nie wykluczył. że systemy przeciwlotnicze S-400 trafią na Białoruś.

S-400 Triumf to rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze. Służy do zwalczania samolotów, pocisków manewrujących i pocisków balistycznych poruszających się z prędkością do 4,8 km/s. Jest w stanie uderzać w cele znajdujące się w odległości do 400 km.

Obecnie Białoruś korzysta z systemów S-300.