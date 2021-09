Szefowa niemieckiego rządu w sobotę przed południem spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły bieżących kwestii europejskich, a wśród nich o zapobieganiu skutkom pandemii COVID-19 i o ochronie zewnętrznych granic UE. To ostatnia tego rodzaju wizyta Angeli Merkel w Polsce, bowiem nie będzie kandydować w wyborach parlamentarnych 26 września.

Na spotkanie z Angelą Merkel nie znalazł czasu prezydent Andrzej Duda. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, miał na ten dzień „już wcześniej zaplanowane aktywności”.

Do sprawy odniósł się Jarosław Gowin, były wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii. "Niemcy to nasz główny partner handlowy. Kanclerz Merkel, poza fatalną w skutkach decyzją w sprawie Nord Stream 2, na długie lata pozostanie najbardziej propolskim przywódcą niemieckim" - napisał na Twitterze. „Wyrządzanie jej despektów przy okazji pożegnalnej wizyty to nieznajomość geopolitycznego alfabetu" - dodał.