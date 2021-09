Unijny komisarz: Chcemy, by kary wywarły na polski rząd presję

- Kary za wycinkę Puszczy Białowieskiej wynosiły 100 tys. euro za dzień. Chcemy, by tym razem były jeszcze wyższe, by wywarły na polski rząd prawdziwą presję - powiedział Polsat News unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, odnosząc się do wniosku KE do TSUE.