Sawicki odniósł się do deklaracji wielu polityków opozycji, zapowiadających działania w celu odwołania ze stanowiska marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Opozycja zarzuca Witek złamanie prawa przy reasumpcji głosowania przegranego przez PiS w sierpniu w Sejmie. 11 sierpnia Sejm najpierw przyjął wniosek opozycji o odroczenie posiedzenia Sejmu do początku września, a potem - po reasumpcji głosowania przez Witek - wniosek został odrzucony.



- Nie ma po co zajmować się odwołaniem pani marszałek Witek, w sytuacji, kiedy nie mamy większości w parlamencie. Wiedzieliśmy, że ani Paweł Kukiz, ani Konfederacja nie poprą takiego wniosku. Nie ma po co podejmować nieskutecznych działań w Sejmie, ponieważ dają PiS-owi swobodę zajmowania się czym innym, pod przykrywką tego o czym mówi opozycja - stwierdził poseł.

Polityk PSL-u skomentował także możliwy sojusz PSL-u z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem.

- Nie jestem żadnym przyjacielem, ani zwolennikiem Jarosława Gowina, ale jeżeli chodzi o jego poglądy w kwestiach gospodarczych, samorządowych, czy światopoglądowych, to jestem z nim blisko. Oczywiście ostrzegałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jeżeli Gowin odszedł od Tuska i Kaczyńskiego, to z pewnością kiedyś odejdzie od niego. Ale polityka to nie są trwałe związki. Trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie czy Jarosław Gowin z resztkami Porozumienia podrożał, czy potaniał. W mojej ocenie kiedy tworzył obóz Zjednoczonej Prawicy, to był "droższy" - przekonywał.

Sawicki był też pytany o to jak ocenia przekształcenie AgroUnii w partię polityczną.

- Polskie rolnictwo jest w kryzysie i zapaści gospodarczej. Rządzący nie przedstawili również żadnej wizji dla rolnictwa, a Krajowy Plan Odbudowy jest nadal w powijakach. Dlatego dzisiaj rolnicy oczekują silnego przywództwa, również związkowego. Jeżeli Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, może pomóc polskim rolnikom, to niech pomaga - mówił poseł.