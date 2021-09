Byli członkowie Porozumienia Jarosława Gowina, którzy pożegnali się z tym ugrupowaniem, założyli stowarzyszenie „OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej”, o czym poinformował w piątek na konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

Reklama

W popołudniowej rozmowie z Radiem Zet Ociepa ocenił, że „nic na to nie wskazuje, żeby miały być wybory wiosną”, w związku z czym „nie należy tego traktować jako scenariusza bazowego”.

Czytaj więcej Polityka Marcin Ociepa: Alternatywą dla Zjednoczonej Prawicy jest wspieranie Tuska Możemy mieć dyskomfort w funkcjonowaniu w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale alternatywą jest wspieranie centrolewicowej opcji pod kierownictwem Donalda Tuska - wskazywał Marcin Ociepa, wiceminister MON-u, w rozmowie z Radiem Plus.

- To jest myślenie życzeniowe. Wiem, że są politycy w Polsce - Jarosław Gowin i Szymon Hołownia - którzy bardzo by chcieli przyspieszonych wyborów, chociaż Hołownia chyba coraz mniej, co pokazują sondaże. Najważniejsze jest teraz dla wszystkich, którzy mają centroprawicowe poglądy, robić wszystko, żeby w 2023 roku jednak przekonali do siebie większość Polaków i znowu wygrali wybory, ponieważ później będą znacznie trudniejsze głosowania dla takich, którzy staną po stronie Donalda Tuska. To będą głosowania wokół tożsamości płciowej, modelu rodziny, suwerenności RP... - mówił wiceszef MON.

Ociepa dodał, że według jego wiedzy „prawdopodobne” jest odejście z rządu Jarosława Kaczyńskiego, ale raczej nie w czasie najbliższej rekonstrukcji. - Nie jest tajemnicą, że Jarosław Kaczyński jest liderem całego obozu, jest odpowiedzialny za wiele procesów, także tych związanych z przygotowaniem do wyborów, i traktuje siebie, jak każdy dojrzały polityk, zupełnie swoją rolę służebnie, wobec państwa i wobec obozu politycznego. W związku z tym tam, gdzie uzna, będzie takie decyzje podejmował - tłumaczył.

Reklama

Jarosław Gowin po prostu przeszedł na drugą stronę. Marcin Ociepa

- Poznaliśmy się z Gowinem parę lat temu. Bardzo żałuję tego, że się rozstaliśmy. Uważam, że to było niepotrzebne, natomiast ja go poznałem jako polityka, który odchodził z PO w geście sprzeciwu wobec Donalda Tuska i chciał tworzyć centrowe skrzydło Zjednoczonej Prawicy. Niniejszym: ja w tym skrzydle jestem i mam zamiar je dalej tworzyć. Jarosław Gowin niestety zdecydował, że wraca na tamtą stronę - powiedział.

Wiceminister tłumaczył również, czym środowisko związane ze stowarzyszeniem „OdNowa” różni się „bielanistów”, czyli Partii Republikańskiej. - Jesteśmy politykami wyważonymi, konserwatywnymi w poglądach, ale roztropnymi też w działaniu. I wielu polityków konserwatywnych dostrzega coś, co przestał dostrzegać Jarosław Gowin: że alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy jest centrolewicowa większość pod przewodnictwem Donalda Tuska. I są konserwatywni parlamentarzyści i politycy z opozycji, którzy nie widzą się w takim układzie, więc my ich serdecznie zapraszamy, a nasz sposób działania, bycia i sposób rozmowy o Polsce, im odpowiada. I to mnie bardzo cieszy - mówił Marcin Ociepa.