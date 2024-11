Głośna dotąd jest tragedia – śmierci małżeństwa z pięcioletnim synem, do której doprowadził Sebastian M., jadąc na autostradzie A1 w Sierosławiu 253 km/h – wpadł na kię, którą rodzina wracała z wakacji – zginęli w płomieniach. Sprawca wciąż jest poza zasięgiem organów ścigania, uciekł do ZEA, i dotąd nie został wydany.

Wypadki przy „kręceniu bączków” są znacznie częstsze. Np. w Wyszkowie w maju ubiegłego roku kierowca hondy najpierw driftował na skrzyżowaniu, a potem potrącił uczniów, którzy szli do szkoły. Sprawcą był 18-latek, z prawem jazdy od kilku miesięcy.

Mandaty za prędkość, zabieranie dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny, nadmierny hałas

Jak policja sobie z nielegalnymi rajdami? – Monitorujemy to środowisko, zwłaszcza organizatorów nielegalnych rajdów. Zaangażowani są w to policjanci z naszych pionów kryminalnych i z Biura do Zwalczania Cyberprzestępczości. Jeżeli się umawiają na taki wyścig, to jedziemy na kontrolę – wylicza Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP

Przy zlotach pod hipermarketami blokowane są wyjazdy i każdy kierowca jest sprawdzamy. – Wymierzamy mandaty za prędkość, zabieramy dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny, nadmierny hałas – dodaje Andrzej Borowiak.