Policja w siedzibie TVP w Warszawie. Rzecznik komentuje podjęte działania

Czytaj więcej Polityka Wyłączono kanały TVP. W budynku stacji nowy "przewodniczący rady nadzorczej" Po godzinie 11 wyłączono sygnał stacji TVP Info, TVP1, TVP3 i TVP World. Nie działa także strona internetowa stacji TVP Info. W siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza pojawił się nowy szef rady nadzorczej TVP.

Zapytany, czy na miejscu doszło do złamania prawa, rzecznik odpowiedział, że obecnie gromadzone są materiały dowodowe.

— Policjanci są od tego, żeby w momencie, gdy stwierdzą, że złamano przepisy prawa, podjąć niezbędne kroki z naszej strony. Na tym etapie jest za wcześnie, by wskazywać na ustalenia policjantów, bo część interwencji pozostaje w toku. Nie my będziemy podejmować decyzje co do tego, która strona ma rację. Jesteśmy od tego, by zapewnić bezpieczeństwo — mówił.

Minister kultury odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że we wtorek minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze.

Przekazano również, że „decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji”.