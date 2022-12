Z ogłoszenia wynika, że poszukiwana jest jedna osoba, a nabór prowadzony jest do 30 grudnia.

Komenda Główna Policji informuje, że zatrudniona osoba będzie "współuczestniczyć w procesie inwestycyjnym lub remontowym na etapie przygotowania do realizacji zadania, od planowania robót, poprzez określenie zakresu prac do realizacji, wstępne szacowanie wartości zadań inwestycyjno-remontowych, określenie istotnych czynników wynikających z przepisów prawnych, niezbędnych do opracowania programów inwestycji budowlanych".

Dodatkowo ma przygotowywać projektu dokumentów dotyczące wykonania robót budowlanych i przeglądów technicznych na potrzeby wydziału oraz współuczestniczyć w organizowaniu wizji w terenie i przygotowaniu postępowania o wybór wykonawcy.

KGP poszukuje osoby z wykształceniem wyższym, doświadczeniem w administracji publicznej i przeszkoleniem w zakresie zamówień publicznych.

W ubiegłym tygodniu w budynku KGP doszło do eksplozji. Jak się później okazało, doszło do wystrzelenia pocisku z granatnika. Komendant główny gen. Jarosław Szymczyk potwierdził, że siła uderzenia przebiła podłogę, a z drugiej strony uszkodziła sufit.

O eksplozji w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie służby państwa milczały ponad dobę. Gdy dziennikarze, m.in. „Rzeczpospolitej”, ujawnili, że wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego w pokoju przy gabinecie gen. Jarosława Szymczyka, w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym przyznało, że doszło do wybuchu. Według resortu „eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11–12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych”.

Jak mówił Szymczyk w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", sprawa zajmuje się polska ABW i ukraińska SBU. - Choć życie nauczyło mnie, by opierać się na faktach i dowodach, to w tej sprawie mam duże wątpliwości, czy była to czyjaś pomyłka - uważa komendant.