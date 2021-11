PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez państwową organizację CFLP, wzrósł z 49,2 pkt w październiku do 50,1 pkt w listopadzie. Przekroczył więc poziom 50 pkt oddzielający recesję w branży od ekspansji. Analitycy średnio prognozowali, że wzrośnie on tylko do 49,6 pkt.