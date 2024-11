Warunkiem zastosowania zaniechania poboru podatku nie jest uzyskanie indywidualnej interpretacji. Bezpodstawne jest także uzależnianie od posiadania interpretacji możliwości zawarcia ugody bankowej. Potwierdził to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5329.

Jak rozliczyć umorzony kredyt frankowy?

Chodzi o rozliczenia podatników, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich i mają problemy z jego spłatą. Część z nich dogadała się z bankiem i nie muszą uiszczać całego zobowiązania. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o PIT umorzona kwota kredytu jest przychodem kredytobiorcy. Trzeba go wykazać w zeznaniu, doliczyć do innych, wyliczyć dochód i opodatkować według skali. Czyli odprowadzić 12 albo 32 proc. podatek.

Frankowicze nie muszą jednak opłacać się fiskusowi. Ratuje ich rozporządzenie ministra finansów z w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Obowiązuje do końca 2024 r., jest już jednak przygotowany projekt nowelizacji przedłużający ulgę o dwa lata (opisywaliśmy go w „Rzeczpospolitej” z 31 października).

Czytaj więcej Podatki Podatkowa ulga dla frankowiczów jeszcze przez dwa lata Umorzona przez bank część kredytu frankowego jest przychodem kredytobiorcy. Ale nie trzeba płacić od niego podatku. I nadal tak będzie, przynajmniej do końca 2026 r.

Jeśli kredytobiorca spełnia warunki z rozporządzenia, przychód z tytułu umorzenia kredytu nie podlega opodatkowaniu – informuje minister finansów w odpowiedzi na interpelację. Podkreśla, że zaniechanie poboru podatku następuje z mocy prawa. „Rozporządzenie nie przewiduje jako warunku do zastosowania zaniechania poboru podatku konieczności uzyskania interpretacji indywidualnej” – czytamy w odpowiedzi. Minister wskazuje też, że „uzależnienie przez banki podpisania ugody od konieczności uzyskania przez kredytobiorców interpretacji indywidualnej w sprawie oceny skutków podatkowych umorzenia zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego jest - z punktu widzenia prawa podatkowego - bezpodstawne i niezrozumiałe”.