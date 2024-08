Fiskus zażądał "podatku od krzywdy ludzkiej". Jest wyrok NSA

W I półroczu 2024 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę 54,2 mld zł. To wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do I półrocza 2023 r. Zgodnie z szacunkami, w całym 2024 roku rynek leasingu wzrośnie o ponad 12 proc., do ponad 115 mld zł. Byłby to rekordowy wynik.